Dell может выпустить ноутбук с двумя дисплеями

Dell может выпустить ноутбук с двумя дисплеями

В распоряжении сетевых источников оказалась документация Dell, раскрывающая планы компании по выпуску новых портативных компьютеров семейства XPS.

Если верить утёкшей в Интернет информации, Dell проектирует ноутбук XPS с 17-дюймовым дисплеем. Анонс этого лэптопа запланирован на середину лета следующего года.

По всей видимости, 17-дюймовая версия XPS получит экран с узкими рамками и аппаратную платформу Intel. Наблюдатели полагают, что в конструкции корпуса будут применены углеродное волокно и (или) магниевый сплав. Это позволит обеспечить относительно небольшой вес.

Кроме того, в документации говорится о подготовке загадочного портативного компьютера XPS Dual Screen Maximus. Название указывает на наличие двух дисплеев, но конкретная конфигурация остаётся под вопросом.

Dell может выпустить ноутбук с двумя дисплеями

Можно предположить, что второй экран у XPS Dual Screen Maximus расположится либо на месте привычной клавиатуры, либо на внешней стороне верхней крышки. В любом случае новинка сможет предложить нестандартные режимы использования.

Скорее всего, XPS Dual Screen Maximus будет относиться к трансформируемым ноутбукам. Представить этот портативный компьютер компания Dell намерена осенью 2020 года — не ранее октября. Впрочем, эти планы могут измениться.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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