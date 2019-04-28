Bitspower Summit MS OLED: водоблок с подсветкой и дисплеем для чипов Intel

Bitspower Summit MS OLED: водоблок с подсветкой и дисплеем для чипов Intel

Компания Bitspower анонсировала водоблок Touchaqua CPU Block Summit MS OLED, предназначенный для использования в составе системы жидкостного охлаждения (СЖО) процессора.

Новинка рассчитана на чипы Intel в исполнении LGA 775/1156/1155/1150/1151, LGA 2011/2011-v3 и LGA 2066. Изделие наделено основанием, выполненным из меди высокого качества.

Одна из особенностей водоблока — встроенный датчик температуры и небольшой OLED-дисплей. На этом экране отображаются данные о температуре в контуре жидкостного охлаждения.

Кроме того, новинка получила многоцветную подсветку. Заявлена совместимость с системами ASUS AURA Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome и Razer Chroma.

Bitspower Summit MS OLED: водоблок с подсветкой и дисплеем для чипов Intel

Габариты водоблока составляют 95 ? 95 ? 32,4 мм. Используются фитинги типоразмера G1/4. Для питания подсветки и температурной индикации применяется один кабель.

Цена Touchaqua CPU Block Summit MS OLED пока не называется.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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