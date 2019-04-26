Украинский стартап NIXOID Lab создал ламповые наручные часы и собрал $45 000 на японском краудфандинге

Украинский стартап NIXOID Lab собрал более $48 000 на производство ламповых наручных часов на японском сервисе краудфандинга CampFire. Это в десять раз больше изначально необходимой суммы, при этом до окончания кампании осталось еще два дня. Об этом журналисту AIN.UA сообщили представители стартапа.

Украинский стартап NIXOID Lab создал ламповые наручные часы и собрал $45 000 на японском краудфандинге

Модель Glower

NIXOID Lab собирал средства на три модели — Nixoid, Glower и Era VFD. Их особенность заключается в использовании символьных ламп ИН-16 и ИВ-9, которые были созданы в СССР для отображения времени. Команда стартапа объясняет такой шаг дизайнерским решением и стремлением использовать старые технологии. «Это смесь редких компонентов и современной электронной базы», — комментируют создатели. Между собой модели отличаются габаритами, типом ламп и принципом работы.

Украинский стартап NIXOID Lab создал ламповые наручные часы и собрал $45 000 на японском краудфандинге

Модель Nixoid

Это уже вторая краудфандинговая кампания NIXOID Lab. В сентябре 2018 года стартап собрал $46 000 на Kickstarter. Около половины заказов пришлось на Японию; с командой связались представители сервиса CampFire и предложили провести дополнительный сбор средств.

Украинский стартап NIXOID Lab создал ламповые наручные часы и собрал $45 000 на японском краудфандинге

Модель Era VFD

Сейчас NIXOID Lab готовит новые модели и совершенствует технологии в существующих. Кроме этого, команда расширяет производство и заключает контракты с магазинами «по всему миру». В планах — провести еще одну кампанию на Kickstarter с новыми моделями, которые получат обновленный механизм работы и дизайн.


Дмитрий Демченко, AIN


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