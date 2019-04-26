Украинский стартап NIXOID Lab создал ламповые наручные часы и собрал $45 000 на японском краудфандинге

Украинский стартап NIXOID Lab собрал более $48 000 на производство ламповых наручных часов на японском сервисе краудфандинга CampFire. Это в десять раз больше изначально необходимой суммы, при этом до окончания кампании осталось еще два дня. Об этом журналисту AIN.UA сообщили представители стартапа.

Модель Glower

NIXOID Lab собирал средства на три модели — Nixoid, Glower и Era VFD. Их особенность заключается в использовании символьных ламп ИН-16 и ИВ-9, которые были созданы в СССР для отображения времени. Команда стартапа объясняет такой шаг дизайнерским решением и стремлением использовать старые технологии. «Это смесь редких компонентов и современной электронной базы», — комментируют создатели. Между собой модели отличаются габаритами, типом ламп и принципом работы.

Модель Nixoid

Это уже вторая краудфандинговая кампания NIXOID Lab. В сентябре 2018 года стартап собрал $46 000 на Kickstarter. Около половины заказов пришлось на Японию; с командой связались представители сервиса CampFire и предложили провести дополнительный сбор средств.

Модель Era VFD

Сейчас NIXOID Lab готовит новые модели и совершенствует технологии в существующих. Кроме этого, команда расширяет производство и заключает контракты с магазинами «по всему миру». В планах — провести еще одну кампанию на Kickstarter с новыми моделями, которые получат обновленный механизм работы и дизайн.