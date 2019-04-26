ASUS выпустила игровой ноутбук Zephyrus S GX502

ASUS пополнила линейку игровых ноутбуков ROG Zephyrus новым лэптопом ROG Zephyrus S GX502. Несмотря на свои компактные размеры новинка обладает уровнем производительности, сопоставимым с более тяжелыми игровыми машинами из линейки ROG Strix.

ASUS Zephyrus S GX502

Дисплей

ASUS Zephyrus S GX502 изготовлен из усиленного шасси из магниевого сплава с мягкой отделкой. Лэптоп обладает 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920?1080) с частотой обновления до 240 Гц, временем отклика 3 мс и 100% охватом цветовой гаммы sRGB, подтвержденной Pantone. Наконец, дисплей будет оснащен технологией N-Vidia G-Sync. Ещё одна особенность GX502 – это сверхтонкие рамки. Они настолько тонкие, что веб-камера полностью исчезла.

Аппаратная основа

Производительность новинки обеспечивает 6-ядерный процессор Intel Core i7-9750H, NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 ГБ памяти GDDR6 или GeForce RTX 2070 с 8 ГБ памяти GDDR6, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 2666 МГц и до 1 ТБ M.2, NVMe PCIe 3.0?2 дискового пространства. Емкость аккумулятора – 76 Втч.

Zephyrus S GX502

Система охлаждения

Система охлаждения Active Aerodynamic System (AAS) включает в себя шесть тепловых трубок, благодаря которым увеличивается сила потока охлаждающего воздуха. При открытии ноутбука корпус автоматически приподнимается, открывая воздухозаборное отверстие системы охлаждения AAS и увеличивая объем воздушного потока на 22%.

Прочее

Стоит отметить клавиатуру островного типа с полноцветной подсветкой, независимой обработкой нажатий и ходом клавиш 1,2 мм, наличие двух динамиков с технологией Smart AMP, а также поддержку Wi-Fi 802.11ac (2?2, Wave 2) и Bluetooth 5.0. Из портов имеются три порта USB 3.1, один порт USB-C 3.1, HDMI, Ethernet и два аудиоразъема. Размеры: 36,0?25,2?1,89 см, вес – 2 кг. В качестве ПО используется предустановленная Windows 10 Pro.

Доступность, цена

В продаже ASUS Zephyrus S GX502 появится в июне текущего года. Стоимость лэптопа пока неизвестна.


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