Игровой ноутбук Razer Blade 15 получил экран с частотой обновления 240 Гц

Компания Razer представила новый портативный компьютер игрового класса Blade 15, который будет предлагаться в стандартной версии Base Model и более мощной модификации Advanced Model.

Обе модели несут на борту процессор Intel Core девятого поколения. Речь идёт о чипе Core i7-9750H, который содержит шесть вычислительных ядер с поддержкой многопоточности. Тактовая частота варьируется от 2,6 ГГц до 4,5 ГГц.

Базовая модель снабжена 15,6-дюймовым экраном Full HD (1920 ? 1080 точек) с частотой обновления 144 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Оснащение включает дискретный ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 Гбайт памяти GDDR6. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт (расширяется до 32 Гбайт). Клавиатура имеет однозонную подсветку.

Модификация Advanced Model, в свою очередь, может комплектоваться 15,6-дюймовым дисплеем Full HD с частотой обновления 240 Гц или сенсорным экраном OLED 4K с разрешением 3840 ? 2160 точек и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Покупатели смогут выбирать между видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2080 (объём памяти GDDR6 в обоих случаях равен 8 Гбайт). Размер ОЗУ может достигать 64 Гбайт. Клавиши имеют индивидуальную подсветку.

Прочие характеристики обеих версий включают твердотельный накопитель NVMe PCIe 3.0 x4 вместимостью до 512 Гбайт, адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (802.11ax у старшей версии) и Bluetooth 5, порты Thunderbolt 3 (USB-C), HDMI 2.0b, Mini DisplayPort 1.4 и пр.

Цена Razer Blade 15 в конфигурациях Base Model и Advanced Model составляет от $2000 и $2400 соответственно.



