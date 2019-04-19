Модули памяти XPG Spectrix D60G DDR4 оснащены оригинальной RGB-подсветкой

Компания ADATA Technology анонсировала модули оперативной памяти XPG Spectrix D60G стандарта DDR4, рассчитанные на использование в игровых настольных компьютерах.

Изделия получили многоцветную RGB-подсветку с большой площадью свечения. Управлять работой подсветки можно посредством материнской платы с поддержкой ASUS Aura, ASRock RGB, Gigabyte Fusion и MSI RGB.

Ещё одна особенность модулей — оригинальный кожух, который имеет оформление в стиле «граней бриллианта». Таким образом, изделия позволяют придать настольной системе весьма эффектный облик.

В семейство Spectrix D60G входят решения с частотой от 3000 до 4133 МГц. Реализована поддержка оверклокерских профилей Intel XMP 2.0, что облегчит подбор настроек подсистемы оперативной памяти в UEFI.

Характеристики приводятся для модулей DDR4-3000, DDR4-3200 и DDR4-3600. В первых двух случаях напряжение питания равно 1,35 В, тайминги — CL16-18-18. В третьем случае эти значения составляют 1,4 В и CL17-18-18.

Модули доступны в комплектах ёмкостью 32 Гбайт в конфигурации 2 ? 16 Гбайт. О цене ничего не сообщается.



