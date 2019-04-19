Стоимость видеокарт GeForce GTX 1650 будет стартовать с отметки в $149

Стоимость видеокарт GeForce GTX 1650 будет стартовать с отметки в $149

Сегодня мы уже писали о технических характеристиках видеокарты GeForce GTX 1650, которая уже меньше чем через неделю должна быть представлена официально. Теперь же ресурсу VideoCardz удалось подтвердить информацию о цене готовящейся новинки, и он с радостью поделился ею с миром.

Сообщается, что видеокарта начального уровня NVIDIA GeForce GTX 1650, которая сможет предложить 896 ядер CUDA и 4 Гбайт памяти GDDR5, будет продаваться по цене от $149. Такую цену компания NVIDIA рекомендует устанавливать на самые доступные версии новинки. Конечно же, несколько более продвинутые модификации от производителей будут стоить дороже.

Стоимость видеокарт GeForce GTX 1650 будет стартовать с отметки в 9

Например, в ассортименте французского Amazon на некоторое время появились видеокарты GeForce GTX 1650 от компании EVGA, и стоимость самой младшей модели GeForce GTX 1650 XC Black Gaming составила 170 евро. Видеокарты GeForce GTX 1650 XC Gaming и GTX 1650 XC Ultra Black Gaming оценены в 180 евро, а старшая модель GeForce GTX 1650 XC Ultra Gaming и вовсе обойдётся в 190 евро.

Стоимость видеокарт GeForce GTX 1650 будет стартовать с отметки в 9

Заметим, что модели Ultra предлагают более продвинутую систему охлаждения с парой вентиляторов, и, скорее всего, будут обладать более высокими тактовыми частотами. А видеокарты GeForce GTX 1650 XC Black Gaming и GTX 1650 XC Gaming будут обходиться более скромным охладителем с одним вентилятором. Что интересно, в отличие от некоторых других производителей, EVGA решила оснастить свои версии GeForce GTX 1650 разъёмом дополнительного питания.

Стоимость видеокарт GeForce GTX 1650 будет стартовать с отметки в 9

Напомним, что видеокарты GeForce GTX 1650 должны дебютировать 22 апреля. В этот же день будут опубликованы их обзоры, и новинки поступят в продажу.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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