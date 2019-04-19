Colorful CVN Z390M Gaming V20: плата для компактного ПК на платформе Intel Coffee Lake-S

Colorful CVN Z390M Gaming V20: плата для компактного ПК на платформе Intel Coffee Lake-S

Компания Colorful анонсировала материнскую плату CVN Z390M Gaming V20, в основу которой положен набор системной логики Intel Z390.

Новинка предназначена для формирования игрового компьютера. Благодаря форм-фактору Micro-ATX (245 ? 229 мм) плата позволяет создать относительно компактную систему.

Поддерживается работа с процессорами Intel Coffee Lake-S в исполнении LGA1151. Предусмотрены четыре разъёма для модулей оперативной памяти DDR4-3200(XMP)/3000(XMP)/2800(XMP)/2666/2400/2133.

Накопители могут быть подключены к пяти стандартным портам SATA 3.0. Есть также возможность установки твердотельных модулей в формате М.2. Говорится о совместимости с изделиями Intel Optane.

Colorful CVN Z390M Gaming V20: плата для компактного ПК на платформе Intel Coffee Lake-S

Для дискретного графического ускорителя предусмотрен один слот PCI Express 3.0 х16. Есть также два слота PCI Express 3.0 x1 для карт расширения.

За возможности проводного подключения к компьютерной сети отвечает гигабитный контроллер Realtek RTL8111H. Допускается установка комбинированного модуля беспроводной связи Wi-Fi/Bluetooth в дополнительный разъём М.2. Звуковая подсистема использует кодек Realtek ALC892.

Colorful CVN Z390M Gaming V20: плата для компактного ПК на платформе Intel Coffee Lake-S

На интерфейсной панели располагаются гнездо PS2, разъёмы HDMI и DVI для вывода изображения, два порта USB 2.0, два разъёма USB 3.1 Gen 2 (Type-A и Type-C), два порта USB 3.0 Gen 1, гнездо для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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