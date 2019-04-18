Раскрыты характеристики, стоимость и уровень производительности новой Radeon RX 3080

Если верить слухам, то до официального анонса графических процессоров AMD Navi и видеокарт Radeon на их основе осталось примерно полтора или два месяца. Конечно же, с приближением анонса увеличивается и поток слухов и утечек относительно будущих новинок. Очередная порция слухов раскрывает характеристики будущей видеокарты Radeon RX 3080 — преемницы Radeon RX 580.

Правда, сразу хотелось бы сказать несколько слов об источнике данной утечки. Им является анонимный пользователь ресурса 4channel.org, который утверждает, что работает в AMD, и что представленная им информация должна быть верна как минимум на 99 %. Так что, насколько можно доверять такому источнику, каждый пусть решит самостоятельно. Мы бы лишь рекомендовали относиться к представленной ниже информации со долей скептицизма, и тогда, если она окажется ложной, то вас не постигнет разочарование, а если подтвердится, то вы будете приятно удивлены.

Итак, согласно данным источника, графические процессоры Navi построены на архитектуре нового поколения, которая пришла на смену Graphics Core Next (GCN). Она будет называться Next Generation Geometry (NGG), и будет использовать эффективное затенение пикселей (Draw Stream Binning Rasterizer).

Также важным отличием от старой архитектуры станет 32 Кбайт кеша первого уровня, то есть вдвое больше, чем было раньше. А объём кеша второго уровня у рассматриваемого здесь GPU Navi 10 составит 3076 Кбайт. Для подключения памяти по-пржнему будет использоваться 256-битная шина, однако пропускная способность подсистемы памяти вырастет до 410 Гбайт/с, что указывает на использование памяти GDDR6, правда, чуть менее скоростной чем в ускорителях GeForce RTX.

К сожалению, количество вычислительных блоков графического процессора Navi 10 источник не уточняет. Приводится лишь тактовая частота GPU, которая будет выше 1,8 ГГц в режиме Boost. При этом уровень TDP не должен превысить 150 Вт. Ещё источник отмечает, что производительность видеокарты Radeon RX 3080 будет находиться на уровне между Radeon RX Vega 56 и GeForce GTX 1080. Звучит как-то не очень впечатляюще. Но всё дело в том, что эта видеокарта будет продаваться всего за $259 (рекомендованная стоимость). Такое соотношение цены и производительности делает новинку весьма интересным ускорителем для массового пользователя.



