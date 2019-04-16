Выяснились подробности о характеристиках чипов Coffee Lake Refresh T-серии

Выяснились подробности о характеристиках чипов Coffee Lake Refresh T-серии

За последнее время целый ряд источников указывал на то, что компания Intel планирует в скором времени пополнить семейство настольных процессоров Coffee Lake Refresh новыми моделями, в том числе и представителями T-серии с пониженным энергопотреблением. Однако эти утечки практически не раскрывали подробностей о новинках. Но теперь ресурс Hexus опубликовал куда больше подробностей о будущих чипах Core девятого поколения T-серии.

Процессоры Coffee Lake Refresh T-серии будут отличаться от своих предшественников более высокими частотами, но при этом сохранят пониженный уровень TDP в 35 Вт. А от обычных моделей, в названии которых нет каких-либо суффиксов, чипы T-серии будут отличаться более низкими частотами. Конечно же, у представителей T-серии также будет заблокирован множитель, так что разогнать их не получится.

Выяснились подробности о характеристиках чипов Coffee Lake Refresh T-серии

Например, базовая тактовая частота старшего Core i9-9900T (8 ядер и 16 потоков) составит 2,1 ГГц, а максимальная частота в режиме Turbo для одного или двух ядер составит 4,4 ГГц. Для сравнения, Core i9-9900K работает со значительно более высокими частотами в 3,6–5,0 ГГц. У остальных новинок частоты будут следующие:

  • Core i7–9700T: 2,00 – 4,30 ГГц, 8 ядер / 8 потоков;
  • Core i5–9600T: 2,30 – 3,90 ГГц, 6 ядер / 6 потоков;
  • Core i5–9500T: 2,20 – 3,70 ГГц, 6 ядер / 6 потоков;
  • Core i5–9400T: 1,80 – 3,40 ГГц, 6 ядер / 6 потоков;
  • Core i3–9300T: 3,20 – (Turbo-частота неизвестна), 4 ядра / 4 потока;
  • Core i3–9100T: 3,10 – 3,70 ГГц, 4 ядра / 4 потока.
Выяснились подробности о характеристиках чипов Coffee Lake Refresh T-серии

Конечно же, уменьшение частоты повлияет и на производительность новых процессоров Intel Core. Сейчас, до официального релиза этих чипов, их полноценных тестов ещё нет. Однако в UserBenchmark обнаружилась запись о тестировании Core i7–9700T, который показал результат в 91,3 %, что сопоставимо с производительностью не ограниченного по частотам Core i5-9400F. В свою очередь Core i7-9700K набирает в этом тесте 113 %.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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