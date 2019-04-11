Huawei MateBook E (2019): планшет-трансформер на базе Snapdragon 850 и Windows 10

Компания Huawei в Шанхае презентовала обновленную версию ноутбука 2-в-1 MateBook E (2019). Это первая модель компании, выполненная в соответствии с концепцией Always Connected PC – мобильного ПК, постоянно подключенного к Сети. В отличие от своего предшественника, новинка работает на базе ARM-процессор Snapdragon 850.

Дисплей

Huawei MateBook E оснащен 12-дюймовым дисплеем с разрешением 2160?1440 и соотношением сторон 3:2 – плотность 216 ppi. Экран охватывает 70% цветового пространства и занимает 82,4% площади всей передней панели. Дисплей аппарата поддерживает фирменный стилус Huawei M Pen Lite, но он продаётся отдельно.

Аппаратная основа

Производительность лэптопа обеспечивает процессор Snapdragon 850 в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Объём встроенной памяти составляет 256/512 ГБ. Для охлаждения ноутбука используется 8-слойная система рассеивания тепла.

Благодаря аккумулятору ёмкостью 36,3 Втч, одного заряда достаточно для 10 часов офлайн-воспроизведения видео в формате 1080p.

Камеры

На задней панели планшета имеется 13-мегапиксельная камера, спереди – 5-мегапиксельная камера.

Обмен данными через NFC и клавиатура

Компьютер поддерживает фирменную технологию Huawei Share, которая позволяет обмениваться данными между компьютером и смартфонами производителя. Для отправки фотографии или документа нужно просто приложить смартфон к антенне NFC .

Технология работает на базе чипа NFC , а сам чип размещён в подключаемом чехле-клавиатуре – без него функция работать не будет. На клавиатуре также расположен тачпад и она поставляется в комплекте с устройством. Ход клавиш равен 1,3 мм, есть подставка с регулируемым углом – 110° или 160°.

Прочее

HUAWEI MateBook E имеет встроенный 4G LTE и может быть подключен к Nano-SIM-карте для полноценной работы в Интернете. Скорость передачи данных составляет до 1 ГБит/с. Благодаря технологии приема 4?4 MIMO с несколькими антеннами делает подключение к сети 4G стабильным не только в помещении, но и на улице.

Также стоит отметить поддержку Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, наличие порта USB Type-C, сканера отпечатков пальцев, стандартного аудио-разъема, двух динамиков и двойного усилителя SmartPA. Толщина корпуса лэптопа составляет 8,5 мм, вес – 690 граммов, вес с подключенной клавиатурой – около 1 кг.

Стоимость

Huawei MateBook E (2019) поставляется в двух вариантах. Стоимость модели с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ составляет 3999 юаней ($595), а версия 8 ГБ + 512 ГБ обойдется в 4999 юаней ($744).