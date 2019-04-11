Sony представила дисплей Crystal LED с 16K-разрешением

Sony презентовала в Японии гигантский дисплей на матрице Crystal LED с 16K-разрешением, который находится между двумя этажами в городском исследовательском центре старейшей косметологической компании Shiseido в Иокогаме.

Sony Crystal LED

Габариты нового дисплея Sony составляют впечатляющие 19,2?5,4 метров. Разрешение в 64 раза превышает традиционный Full HD, и в 16 раз – 4K. Это позволяет повысить детализацию изображения до нового уровня. Матрица Crystal LED превосходит обычные OLED по яркости и глубине чёрного цвета.

В связи с тем, что контента для 16K-разрешения совсем мало, Sony сняла фильм о живой природе «в натуральную величину».




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