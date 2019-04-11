Intel выпускает накопитель Optane H10, объединяющий 3D XPoint и флеш-память

Ещё в январе этого года компания Intel анонсировала весьма необычный твердотельный накопитель Optane H10, который выделяется тем, что объединяет в себе 3D XPoint и память 3D QLC NAND. Теперь же Intel объявила о выпуске данного устройства, а также поделилась подробностями о нём.

Модуль Optane H10 использует твердотельную память QLC 3D NAND в качестве ёмкого хранилища, а память 3D XPoint — в качестве скоростного кеша. Новинка обладает отдельными контроллерами для каждого типа памяти, и, по сути, является двумя отдельными твердотельными накопителями в одном корпусе.

Система же «видит» эти накопители как одно устройство благодаря программному обеспечению Intel Rapid Storage Technology (нужен драйвер RST версии или выше 17.2). Оно и распределяет данные на накопителе Optane H10: те, к которым нужен быстрый доступ, помещаются в память 3D XPoint, а всё остальное хранится в памяти QLC NAND. Из-за использования технологии RST новые накопители смогут работать только с процессорами Intel восьмого поколения и новее.

Каждая из частей накопителя Optane H10 использует по две линии PCIe 3.0 с пиковой пропускной способностью около 1970 Мбайт/с. Несмотря на это, для новинки заявлена скорость последовательного чтения/записи до 2400/1800 Мбайт/с. Данное несоответствие объясняется тем, что в некоторых условиях технология RST способна читать и записывать данные на обе части накопителя одновременно.

Что касается производительности в случайных операциях ввода/вывода, то здесь Intel заявляет довольно неожиданные показатели: всего 32 и 30 тыс. IOPS для чтения и записи соответственно. При этом для некоторых обычных флагманских SSD производители заявляют показатели в районе 400 тыс. IOPS. Всё дело в том, как измерять данные показатели. Intel замеряла их при наиболее вероятных для рядовых пользователях условиях: при глубине очереди QD1 и QD2. Другие же производители зачастую меряют производительность при таких условиях, которые не встречаются в потребительских задачах, например, для QD256.

В целом же Intel заявляет, что сочетание флеш-памяти со скоростным буфером из 3D XPoint обеспечивает ускорение времени загрузки документов в два раза, запуск игр происходит на 60 % быстрее, а открытие медиафайлов ускоряется на 90 %. И всё это даже в условиях многозадачности. Отмечается, что платформы Intel с памятью Intel Optane адаптируются к повседневному использованию ПК и оптимизируют производительность системы для выполнения наиболее распространённых задач и часто запускаемых приложений.

Накопители Intel Optane H10 будут представлены в трёх конфигурациях: 16 Гбайт памяти Optane вместе с 256 Гбайт флеш, 32 Гбайт Optane и 512 Гбайт флеш, а также 32 Гбайт Optane с 1 Тбайт флеш-памяти. Во всех случаях, система будет «видеть» у накопителя лишь объём флеш-памяти. Изначально накопители Optane H10 появятся в составе ноутбуков и компьютеров от различных OEM-производителей, включая Dell, HP, ASUS и Acer. Спустя какое-то время они поступят в продажу и как самостоятельные продукты.



