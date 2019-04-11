Canon EOS 250D: компактная зеркальная камера по цене $599

Компания Canon представила EOS Rebel SL3 – самую маленькую и легкую зеркальную камеру в мире. В Европе новинка выходит под названием EOS 250D, в Японии – EOS Kiss X10, а в Юго-Восточной Азии – EOS 200D II.

Canon EOS 250D

Камера использует тот же 24-мегапиксельный APS-C CMOS-датчик, что и её предшественница SL2, но имеет процессор DIGIC 8, распознавание глаз при использовании Dual Pixel AF, улучшенное время автономной работы и захват 4K-видео.

Canon EOS 250D

Размеры EOS Rebel SL3 с батареей и картой памяти составляют 122,4?92,6?69,8 мм, вес – 449 граммов. Совместимая с объективами Canon EF и EF-S, камера оснащена 24,1-мегапиксельным датчиком изображения APS-C. Самым заметным обновлением камеры является её новый процессор DIGIC 8, который поддерживает 3-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1,04 Мп SL2, скорость серийной съемки 5 к/с.

Canon EOS 250D

Камера EOS Rebel SL3 обладает значительно лучшим временем автономной работы, чем её предшественница. Благодаря аккумулятору LP-E17, одного заряда хватает на 1070 снимков с использованием видоискателя и 320 снимков в режиме Live View.

Canon EOS 250D

Также стоит отметить поддержку Wi-Fi (802.11b/g/n) и Bluetooth, наличие порта USB, мини-выхода HDMI, 3,5 мм аудио-разъема, слот для карт памяти SD, SDHC и SDXC с поддержкой UHS-I.

Canon Rebel SL3 будет доступна в конце апреля за $599 без объектива, или $749 в комплекте с объективом EF-S 18-55 mm f/4-5.6 IS. Новинка поставляется в трёх цветах: белом, черном и серебристом.


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