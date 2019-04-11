AMD представила APU Ryzen Pro 3000 и Athlon Pro для ноутбуков

Компания AMD объявила о выпуске мобильных процессоров Ryzen Pro и Athlon Pro второго поколения с графикой Radeon Vega. Серия из четырех новых процессоров будет работать на коммерческих ноутбуках от HP и Lenovo, и обещает повысить надежность, энергоэффективность и безопасность.

Характеристики

Все четыре новых процессора построены по 12-нм техпроцессу и, обеспечат увеличение многопоточной производительности ноутбуков на 16%, по сравнению с процессором Intel Core i7-7600U. Новые предложения включают Ryzen 7 Pro 3700U, Ryzen 5 Pro 3500U, Ryzen 4 Pro 3300U и Athlon Pro 300U. Все они имеют тепловую конструкцию, обеспечивающую мощность 15 Вт, что делает чипсеты идеальными для тонких, легких и конвертируемых устройств на базе Windows 10.

Время автономной работы ноутбуков на процессорах AMD Ryzen Pro, при обычном использовании в офисе, составит до 12 часов, и 10 часов в режиме воспроизведения видео. AMD также обещает, что новые процессоры будут на 14% быстрее, чем Intel Core i7-8650U, при создания контента для таких задач, как 3D-моделирование и редактирование видео.

Модели

Самым мощным из процессоров является четырехъядерный и восьмипоточный Ryzen 7 Pro 3700U. Он поставляется с 10 ядрами графического процессора, с максимальной частотой графического процессора 1400 МГц, операцией ускорения 4,0 ГГц и 6 МБ кэш-памяти L2 + L3.

Ryzen 5 Pro 3500U включает в себя восемь ядер графического процессора, с максимальной частотой 1200 МГц. Процессор отличается повышением частоты до 3,7 ГГц и тем же кешем L2 + L3 6 МБ.

Ryzen 3 PRO 3300U поставляется с 6 ядрами графического процессора, максимальной частотой графического процессора 1200 МГц, усилением 2,5 ГГц и 6 МБ кэш-памяти L2 + L3.

Наименее мощным из четырех процессоров является Athlon Pro 300U. Он имеет два ядра, поддержку до четырех потоков обработки и встроенный графический чип Radeon Vega 3. 300U будет работать на базовой тактовой частоте 2,4 ГГц.

Графика Radeon Vega внутри процессоров AMD также позволит ноутбукам поддерживать до четырех внешних дисплеев 1080p или до двух дисплеев 4K. Для повышения безопасности процессоры AMD будут предлагать полное шифрование памяти для предотвращения риска атак с «холодной» загрузкой.

Дата выхода

AMD не назвала точную дату выхода новых мобильных процессоров на рынок. Однако компания рассказала, что новинки будут использоваться в ноутбуках от Lenovo, Hewlett-Packard и ряда других ведущих OEM-производителей.