ASUS Prime B365-Plus: плата с поддержкой чипов Intel Core девятого поколения

В семействе материнских плат ASUS пополнение: представлена модель Prime B365-Plus, выполненная с применением набора системной логики Intel B365.

Новинка рассчитана на работу с процессорами Intel Core восьмого и девятого поколений в исполнении Socket 1151. Для установки дискретных графических ускорителей и карт расширения предусмотрены два слота PCIe 3.0/2.0 x16 и четыре слота PCIe 3.0/2.0 x1.

Использован форм-фактор ATX: габариты составляют 305 ? 221 мм. Для модулей оперативной памяти DDR4-2666/2400/2133 есть четыре разъёма: в системе можно задействовать до 64 Гбайт ОЗУ.

Материнская плата располагает шестью портами SATA 3.0 для накопителей с возможностью организации массивов RAID 0, 1, 5, 10. Кроме того, имеются два коннектора М.2 для твердотельных модулей. Говорится о совместимости с памятью Intel Optane.

Сетевая подсистема использует контроллер Realtek RTL8111H Gigabit LAN. Плата также оборудована многоканальным звуковым кодеком Realtek ALC887.

На интерфейсной панели можно обнаружить гнездо PS/2 для мыши/клавиатуры, разъёмы DVI-D, D-Sub и HDMI для подключения дисплеев, гнездо для сетевого кабеля, четыре порта USB 3.01 Gen 1 и два порта USB 2.0, а также три аудиогнезда.



