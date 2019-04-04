Poptel представила гибрид домашнего телефона и планшета

Китайская компания Poptel, производитель доступных смартфонов на базе Android, анонсировала совершенно уникальный гаджет V9. Это настольный домашний или офисный телефон, в который встроен полноценный мощный планшет с большим сенсорным экраном.

Poptel v9

Poptel V9, заказать который можно прямо сейчас на AliExpress всего за $130, работает от сети 220В, но имеет резервный аккумулятор емкостью 1800 мАч на тот случай, если свет внезапно выключится, и нужно будет быть на связи. Трубка телефона беспроводная, но работает не как все домашние телефоны – в ней стоит модуль Bluetooth, благодаря которой можно отходить от станции на расстояние вплоть до 10 метров.

В Poptel V9 есть лоток под SIM-карту, так что это сотовый телефон, а также есть поддержка сетей LTE и модуль WI-FI. Последний нужен, чтобы подключаться к системе умного дома и взаимодействовать с другими смарт-гаджетами. Он может выступать в качестве главного устройства и управлять сенсорами, бытовой техникой, термостатами и так далее. Экран Poptel V9 – это матрица IPS с диагональю 8 дюймов и высоким разрешением. Телефон работает на базе привычной всем ОС Android 8.1 Oreo с доступом к каталогу приложений Google Play, под которые здесь предусмотрено 16 Гб памяти.


Максим Мишенев, MobileDevice


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