Видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 с архитектурой Turing представят 22 апреля

Согласно инсайдерской информации, в ближайшее время будут представлены новые видеокарты линейки GTX Turing – NVIDIA GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1650 Ti, которые предположительно станут последними видеоускорителями в серии GTX 16.

Характеристики

NVIDIA GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1650 Ti будут построены на видеочипе TU117 с архитектурой Turing, выполненном по 12-нм технологическому процессу. Рабочие частоты чипа, памяти и количество CUDA-ядер пока что не сообщаются, но можно предположить, что они возрастут относительно GeForce GTX 1050.

GeForce GTX 1650 получит видеопамять стандарта GDDR5 на 4 ГБ, что в 2 раза больше в сравнении GeForce GTX 1050. Доступ к памяти будет обеспечивать 128-битная шина, пропускная способность которой также не сообщается. GeForce GTX 1650 Ti будет отличаться более быстрым стандартом видеопамяти GDDR6.

Результаты тестов

NVIDIA GeForce GTX 1650 также была протестирована в бенчмарке игры Final Fantasy XV в разрешении Full HD с настройками графики High Quality. В тесте новинка серьёзно обошла GTX 1050 Ti, и вплотную приблизилась к GTX 1060 с 3 ГБ видеопамяти, что является отличным результатом для данного ценового диапазона.

Сроки выхода и стоимость

Видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1650 Ti будут представлены 22 апреля вместе с выпуском готовых решений на базе референсных ускорителей от компаний-партнеров. Рекомендованная стоимость новинок пока что неизвестна, однако согласно слухам она составит приблизительно $130.