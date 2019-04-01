Видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 с архитектурой Turing представят 22 апреля

Согласно инсайдерской информации, в ближайшее время будут представлены новые видеокарты линейки GTX Turing – NVIDIA GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1650 Ti, которые предположительно станут последними видеоускорителями в серии GTX 16.

NVIDIA GeForce GTX 1650

Характеристики

NVIDIA GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1650 Ti будут построены на видеочипе TU117 с архитектурой Turing, выполненном по 12-нм технологическому процессу. Рабочие частоты чипа, памяти и количество CUDA-ядер пока что не сообщаются, но можно предположить, что они возрастут относительно GeForce GTX 1050.

GeForce GTX 1650

GeForce GTX 1650 получит видеопамять стандарта GDDR5 на 4 ГБ, что в 2 раза больше в сравнении GeForce GTX 1050. Доступ к памяти будет обеспечивать 128-битная шина, пропускная способность которой также не сообщается. GeForce GTX 1650 Ti будет отличаться более быстрым стандартом видеопамяти GDDR6.

Результаты тестов

NVIDIA GeForce GTX 1650 также была протестирована в бенчмарке игры Final Fantasy XV в разрешении Full HD с настройками графики High Quality. В тесте новинка серьёзно обошла GTX 1050 Ti, и вплотную приблизилась к GTX 1060 с 3 ГБ видеопамяти, что является отличным результатом для данного ценового диапазона.

GeForce GTX 1650_2

Сроки выхода и стоимость

Видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1650 Ti будут представлены 22 апреля вместе с выпуском готовых решений на базе референсных ускорителей от компаний-партнеров. Рекомендованная стоимость новинок пока что неизвестна, однако согласно слухам она составит приблизительно $130.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
EK Water Blocks использовала золото при создании водоблока для Titan RTXEK Water Blocks использовала золото при создании водоблока для Titan RTX
Thermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполненииThermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполнении
Thermalright представила систему охлаждения Macho 120 Rev. B с улучшенным вентиляторомThermalright представила систему охлаждения Macho 120 Rev. B с улучшенным вентилятором
Apple потеряла ключевого инженера, работавшего над процессорами для iPhone и iPadApple потеряла ключевого инженера, работавшего над процессорами для iPhone и iPad
ASUS EX-H310M-V3 R2.0: плата серии Expedition для игровой станцииASUS EX-H310M-V3 R2.0: плата серии Expedition для игровой станции
Блок рекламы


Похожие новости
EK Water Blocks представила алюминиевый водоблок полного покрытия для GeForce RTXEK Water Blocks представила алюминиевый водоблок полного покрытия для GeForce RTX
EK Water Blocks выпустила водоблок полного покрытия для видеокарты Radeon VIIEK Water Blocks выпустила водоблок полного покрытия для видеокарты Radeon VII
Intel раскрыла внешний вид своей видеокартыIntel раскрыла внешний вид своей видеокарты
NVIDIA Jetson Nano – одноплатный компьютер с поддержкой ИИ за $99NVIDIA Jetson Nano – одноплатный компьютер с поддержкой ИИ за $99
Видеокарты NVIDIA на чипах Pascal получат функцию трассировку лучейВидеокарты NVIDIA на чипах Pascal получат функцию трассировку лучей
Трио ускорителей Gainward GeForce GTX 1660 с разгоном и безТрио ускорителей Gainward GeForce GTX 1660 с разгоном и без
Ускоритель Inno3D GeForce GTX 1660 Twin X2 имеет длину менее 200 ммУскоритель Inno3D GeForce GTX 1660 Twin X2 имеет длину менее 200 мм
Россыпь видеокарт MSI GeForce GTX 1660 на любой вкусРоссыпь видеокарт MSI GeForce GTX 1660 на любой вкус
NVIDIA меняет приоритеты: от игровых GPU к центрам обработки данныхNVIDIA меняет приоритеты: от игровых GPU к центрам обработки данных
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 представлена официальноВидеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 представлена официально
Последние новости
Подгружаем последние новости