Apple потеряла ключевого инженера, работавшего над процессорами для iPhone и iPad

Как сообщают журналисты ресурса CNET, ссылаясь на своих информаторов, один из ключевых инженеров Apple в области полупроводников покинул компанию, хотя амбиции Apple относительно проектирования чипов для iPhone продолжают расти. Джерард Уильямс III (Gerard Williams III), старший директор по архитектуре платформы, уволился в феврале, спустя девять лет работы на купертинского гиганта.

Хотя за пределами Apple господин Уильямс не пользуется широкой известностью, он возглавлял разработку всех собственных процессорных ядер Apple SoC, начиная с A7 (первый в мире промышленно выпускаемый 64-битный чип с архитектурой ARM) и заканчивая A12X Bionic, используемым в последних планшетах Apple iPad Pro. Apple утверждает, что эта новейшая однокристальная система делает iPad быстрее, чем 92 % персональных компьютеров в мире.

В последние годы обязанности Джерарда Уильямса вышли за рамки руководства разработкой ядер CPU для чипов Apple — он отвечал за размещение блоков на однокристальных системах компании. Современные мобильные процессоры объединяют на одном чипе массу различных вычислительных блоков (CPU, GPU, нейромодуль, сигнальный процессор и так далее), модемов, систем ввода-вывода и безопасности.

Уход такого специалиста — серьёзная потеря для Apple . Его наработки, вероятно, ещё долго будут применяться в будущих процессорах Apple , ведь Джерард Уильямс указан в качестве автора более чем 60 патентов Apple . Некоторые из них относятся к управлению питанием, сжатию данных в оперативной памяти и технологиям многоядерных процессоров. Господин Уильямс покидает компанию как раз в тот момент, когда Apple наращивает свои усилия по созданию новых собственных компонентов и нанимает массу инженеров по всему миру. Согласно последним слухам, Apple работает над собственными графическими ускорителями, сотовыми модемами 5G и блоками управления питанием.

В 2010 году Apple представила свой первый собственный чип в лице A4. С тех пор компания ежегодно выпускает новые процессоры серии A для своих мобильных устройств и даже, как сообщается, планирует использовать собственные чипы в компьютерах Mac начиная с 2020 года. Решение Apple разрабатывать оригинальные процессоры дало ей больше контроля над устройствами, а также позволило сильнее выделяться на фоне конкурентов.

В течение многих лет компания создавала собственные чипы только для iPhone и iPad , но в последнее время она предпринимает шаги по выпуску всё большего количества компонентов самостоятельно. Например, компания разработала собственный чип Bluetooth, который лежит в основе беспроводной гарнитуры AirPods, а также чипы безопасности, которые хранят отпечатки пальцев и другие данные в MacBook.

Джерард Уильямс — не первый видный инженер Apple , покинувший бизнес разработки специализированных чипов, которым руководит Джонни Сроуджи (Johny Srouji). Например, два года назад архитектор однокристальных систем Apple Ману Гулати (Manu Gulati) перешёл наряду с некоторыми другими инженерами на аналогичную должность в Google . После того, как Гулати покинул Apple , Уильямс взял на себя роль общего надзора за архитектурой SoC. До прихода в Apple в 2010 году Уильямс в течение 12 лет работал в ARM, компании, дизайн которой используется практически во всех мобильных процессорах. Он ещё не перешёл в какую-либо новую компанию.



