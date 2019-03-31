Apple потеряла ключевого инженера, работавшего над процессорами для iPhone и iPad

Apple потеряла ключевого инженера, работавшего над процессорами для iPhone и iPad

Как сообщают журналисты ресурса CNET, ссылаясь на своих информаторов, один из ключевых инженеров Apple в области полупроводников покинул компанию, хотя амбиции Apple относительно проектирования чипов для iPhone продолжают расти. Джерард Уильямс III (Gerard Williams III), старший директор по архитектуре платформы, уволился в феврале, спустя девять лет работы на купертинского гиганта.

Хотя за пределами Apple господин Уильямс не пользуется широкой известностью, он возглавлял разработку всех собственных процессорных ядер Apple SoC, начиная с A7 (первый в мире промышленно выпускаемый 64-битный чип с архитектурой ARM) и заканчивая A12X Bionic, используемым в последних планшетах Apple iPad Pro. Apple утверждает, что эта новейшая однокристальная система делает iPad быстрее, чем 92 % персональных компьютеров в мире.

В последние годы обязанности Джерарда Уильямса вышли за рамки руководства разработкой ядер CPU для чипов Apple — он отвечал за размещение блоков на однокристальных системах компании. Современные мобильные процессоры объединяют на одном чипе массу различных вычислительных блоков (CPU, GPU, нейромодуль, сигнальный процессор и так далее), модемов, систем ввода-вывода и безопасности.

Уход такого специалиста — серьёзная потеря для Apple. Его наработки, вероятно, ещё долго будут применяться в будущих процессорах Apple, ведь Джерард Уильямс указан в качестве автора более чем 60 патентов Apple. Некоторые из них относятся к управлению питанием, сжатию данных в оперативной памяти и технологиям многоядерных процессоров. Господин Уильямс покидает компанию как раз в тот момент, когда Apple наращивает свои усилия по созданию новых собственных компонентов и нанимает массу инженеров по всему миру. Согласно последним слухам, Apple работает над собственными графическими ускорителями, сотовыми модемами 5G и блоками управления питанием.

Apple потеряла ключевого инженера, работавшего над процессорами для iPhone и iPad

В 2010 году Apple представила свой первый собственный чип в лице A4. С тех пор компания ежегодно выпускает новые процессоры серии A для своих мобильных устройств и даже, как сообщается, планирует использовать собственные чипы в компьютерах Mac начиная с 2020 года. Решение Apple разрабатывать оригинальные процессоры дало ей больше контроля над устройствами, а также позволило сильнее выделяться на фоне конкурентов.

В течение многих лет компания создавала собственные чипы только для iPhone и iPad, но в последнее время она предпринимает шаги по выпуску всё большего количества компонентов самостоятельно. Например, компания разработала собственный чип Bluetooth, который лежит в основе беспроводной гарнитуры AirPods, а также чипы безопасности, которые хранят отпечатки пальцев и другие данные в MacBook.

Apple потеряла ключевого инженера, работавшего над процессорами для iPhone и iPad

Джерард Уильямс — не первый видный инженер Apple, покинувший бизнес разработки специализированных чипов, которым руководит Джонни Сроуджи (Johny Srouji). Например, два года назад архитектор однокристальных систем Apple Ману Гулати (Manu Gulati) перешёл наряду с некоторыми другими инженерами на аналогичную должность в Google. После того, как Гулати покинул Apple, Уильямс взял на себя роль общего надзора за архитектурой SoC. До прихода в Apple в 2010 году Уильямс в течение 12 лет работал в ARM, компании, дизайн которой используется практически во всех мобильных процессорах. Он ещё не перешёл в какую-либо новую компанию.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
EK Water Blocks использовала золото при создании водоблока для Titan RTXEK Water Blocks использовала золото при создании водоблока для Titan RTX
Intel прекращает производство модульных компьютеров Compute CardsIntel прекращает производство модульных компьютеров Compute Cards
Thermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполненииThermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполнении
Thermalright представила систему охлаждения Macho 120 Rev. B с улучшенным вентиляторомThermalright представила систему охлаждения Macho 120 Rev. B с улучшенным вентилятором
Apple потеряла ключевого инженера, работавшего над процессорами для iPhone и iPadApple потеряла ключевого инженера, работавшего над процессорами для iPhone и iPad
Блок рекламы


Похожие новости
Попытка №3: Apple так и не решила проблемы с клавиатурами MacBookПопытка №3: Apple так и не решила проблемы с клавиатурами MacBook
Компьютеры Apple iMac смогут подавать энергию на устройства ввода беспроводным способомКомпьютеры Apple iMac смогут подавать энергию на устройства ввода беспроводным способом
12-ядерный ARM-чип Apple превзошёл в тесте Intel Core i912-ядерный ARM-чип Apple превзошёл в тесте Intel Core i9
Apple устранила проблему с дисплеями в MacBook ProApple устранила проблему с дисплеями в MacBook Pro
Сотрудники Intel подтверждают переход компьютеров Apple на ARM-процессорыСотрудники Intel подтверждают переход компьютеров Apple на ARM-процессоры
Apple запатентовала стеклянную клавиатуру для MacBookApple запатентовала стеклянную клавиатуру для MacBook
Новые хромбуки Acer оснащаются процессорами AMD и IntelНовые хромбуки Acer оснащаются процессорами AMD и Intel
Xiaomi Mi AirDots Pro – клон Apple AirPodsXiaomi Mi AirDots Pro – клон Apple AirPods
На eBay предлагают полностью функциональный компьютер Apple Lisa 1 за $65 000На eBay предлагают полностью функциональный компьютер Apple Lisa 1 за $65 000
Против Apple подан групповой иск из-за скопления пыли в iMac и MacBookПротив Apple подан групповой иск из-за скопления пыли в iMac и MacBook
Последние новости
Подгружаем последние новости