Acer TravelMate X5 – 14-дюймовый ноутбук весом 980 грамм

Acer выпустила новую линейку сверхтонких профессиональных ноутбуков TravelMate X5, ориентированных на пользователей, требующих прочность, компактность и в то же время высокую производительность.

Acer TravelMate X5

Характеристики

Линейка ноутбуков TravelMate X5 (X514-51) получила 14-дюймовые IPS-дисплеи с Full HD-разрешением (1920?1080 пикселей) и рамками толщиной 9,2 мм, процессоры Intel Core 8-го поколения Whiskey Lake-U Core i7-8565U или Core i5-8265U, интегрированные видеускорители UHD Graphics 620, ОЗУ стандарта DDR4 8 или 16 ГБ, ПЗУ SSD на 256 или 512 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 4670 мАч обеспечивает до 10 часов автономной работы, работают ноутбуки под управлением ??ОС Windows 10 Pro.

Acer TravelMate X5

Корпус

Ноутбуки TravelMate X5 выполнены в магниево-литиевом и магниево-алюминиевом корпусах, которые прочнее традиционных алюминиевых сплавов в 2-4 раза и легче на 20-35%. Масса новинок составляет 980 грамм, а толщина – 14,99 мм. Помимо этого, корпус устойчив к сгибанию и скручиванию. Ноутбуки оснащены полноразмерной клавиатурой с подсветкой, крупным тачпадом из прочного и скользкого стекла Corning Gorilla Glass NBT.

Acer TravelMate X5

Также новинки имеют высокую ремонтопригодность. Например, для доступа к SSD, аккумулятору, системе охлаждения и модулю Wi-Fi необходимо открутить всего несколько шурупов в нижней части корпуса.

Безопасность

Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку включения и имеет поддержку технологии Windows Hello для быстрого и безопасного входа в систему. А интегрированный чип Trusted Platform Module (TPM) 2.0 обеспечивает аппаратную защиту ключей шифрования и паролей. Помимо этого, на ноутбуках предустаноалены средства защиты и управления Acer ProShield для конфиденциальной информации.

Док-станция

Ноутбук с легкостью подключается к фирменной док-станции через разъем USB Type-C. Например, док-станция Acer USB Type-C Dock II расширяет количество разъемов и позволяет подключить до трех 4K-дисплеев.

Acer TravelMate X5

Сроки выхода и стоимость

Линейка ноутбуков Acer TravelMate X5 (X514-51) станет доступна с июля по рекомендованной стоимости $1100 за версию с Core i5-8265U, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ и $1300 за версию с Core i7-8565U, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ.


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