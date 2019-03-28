Spire представила свои первые СЖО Liquid Cooler и Liquid Cooler Solo

Spire представила свои первые СЖО Liquid Cooler и Liquid Cooler Solo

За последние годы системы жидкостного охлаждения получили довольно большое распространение, и всё больше производителей создают свои собственные СЖО. Очередным таким производителем стала компания Spire, которые представила сразу две необслуживаемые СЖО. Модель с лаконичным названием Liquid Cooler оснащена 240-мм радиатором, а вторая новинка, именуемая Liquid Cooler Solo, предложит 120-мм радиатор.

В основе каждой из новинок лежит довольно крупный медный водоблок с прямоугольным основанием. Данные водоблоки совместимы со всеми актуальными процессорными разъёмами Intel и AMD, кроме слишком большого Socket TR4. Соответствующие крепления поставляют в комплекте. Поверх водоблока установлена помпа, правда, производитель не уточняет её характеристики.

Spire представила свои первые СЖО Liquid Cooler и Liquid Cooler Solo

Радиаторы первых систем жидкостного охлаждения от Spire выполнены из алюминия и имеют толщину около 30 мм. За обдув в Liquid Cooler Solo и Liquid Cooler отвечает один и два 120-мм вентилятора соответственно. Эти вентиляторы построены на гидродинамических подшипниках и способны вращаться со скоростью от 300 до 2000 об/мин, создавая воздушный поток всего в 30 CFM, и при этом уровень шума достигает 35 дБА. Также вентиляторы оснащены настраиваемой RGB-подсветкой.

Spire представила свои первые СЖО Liquid Cooler и Liquid Cooler Solo

Компания Spire уже начала продажи интегральных систем жидкостного охлаждения Liquid Cooler Solo и Liquid Cooler. Их рекомендованная стоимость составила 60 и 70 евро соответственно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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