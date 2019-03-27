Новые звуковые панели Samsung Q Series оптимизированы для телевизоров QLED TV
Компания Samsung Electronics анонсировала звуковые панели HW-Q70R и HW-Q60R, которые станут доступны для заказа уже в следующем месяце.
В разработке новинок принимали участие специалисты Samsung Audio Lab и Harman Kardon. Утверждается, что устройства оптимизированы для использования в паре со смарт-телевизорами Samsung QLED TV.
В частности, система Adaptive Sound позволяет звуковым панелям анализировать контент на ТВ-экране и оптимизировать настройки для формирования наиболее качественной звуковой картины. Панели автоматически переходят в режим Adaptive Sound при подключении к телевизору Samsung 2019 QLED TV и активации интеллектуальной функции AI Mode.
Ещё одна особенность устройств — проприетарная технология Samsung Acoustic Beam. Она позволяет сформировать более динамичный панорамный аудиоландшафт.
Модель HW-Q70R дополнительно поддерживает технологии Dolby Atmos и DTS:X для формирования объёмной звуковой сцены. Это обеспечивает заполнение всего помещения и позволяет воспроизводить различные аудиоэффекты.
Информации об ориентировочной цене панелей HW-Q70R и HW-Q60R пока нет.
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