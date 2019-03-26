HP Reverb: самая продвинутая и дорогая VR-гарнитура с поддержкой Windows Mixed Reality

Компания HP на днях представила новую VR-гарнитуру под названием Reverb. Из ряда себе подобных новинка выделяется весьма продвинутыми характеристиками и немалой ценой, а также она предлагает новую более удобную конструкцию.

Гарнитура HP Reverb оснащена парой 2,9-дюймовых дисплеев, разрешение каждого из которых составляет 2160 ? 2160 точек, что в сумме даёт 4320 ? 2160 пикселей, то есть больше, чем обычное 4K. Частота обновления каждого из дисплеев составляет 90 Гц, а угол обзора равен 114 градусов. Картинку с подобным разрешением и частотой будет передавать интерфейс DisplayPort 1.3.

Для сравнения, небезызвестные шлемы виртуальной реальности Oculus Rift и HTC Vive предлагают по 1080 ? 1200 точек на каждый глаз, то есть почти вчетверо меньше. А более продвинутый шлем HTC Vive Pro обладает разрешением 1440 ? 1600 точек. При этом новая HP Reverb стоит дешевле аналога от HTC .

Являясь частью инициативы Windows Mixed Reality, новая гарнитура HP Reverb оснащена всеми необходимыми датчиками и парой камер для позиционного отслеживания движений. Система обладает шестью степенями свободы и позволяет отслеживать движения без использования дополнительных устройств (Inside-out tracking). В комплекте имеется пара беспроводных контроллеров движений. А также имеются съёмные наушники.

В продажу гарнитура смешанной реальности HP Reverb поступит уже в следующем месяце, а её рекомендованная стоимость составит $599. Версия Pro с некоторыми дополнительными аксессуарами обойдётся в $649. Это делает новинку самой дорогой гарнитурой среди устройств Windows Mixed Reality. Однако в целом та же HTC Vive Pro сейчас продаётся по $799.



