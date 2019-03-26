Thermalright представила систему охлаждения Macho 120 Rev. B с улучшенным вентилятором

Thermalright представила систему охлаждения Macho 120 Rev. B с улучшенным вентилятором

Компания Thermalright продолжает обновлять свои системы охлаждения. Вслед за обновлённой Silver Arrow IB-E Extreme Rev. B, была представлена новая версия охладителя Macho 120, которая получила к названию приписку Rev. B.

Ключевым отличием Macho 120 Rev. B от предыдущей версии является вентилятор. Здесь вместо TY-121 BW использован обычный TY-121 с более высокой скоростью вращения и соответственно лучшей производительностью, но таким же уровнем шума. Новый 120-мм вентилятор способен вращаться со скоростью от 600 до 1800 об/мин, создавая воздушный поток от 25,6 до 77,28 CFM, и его уровень шума при этом не превышает 25 дБА.

Thermalright представила систему охлаждения Macho 120 Rev. B с улучшенным вентилятором

Другое изменение в новинке заключается в том, что она комплектуется высокопроизводительной термопастой Thermalright TF4, которая является лучшей в ассортименте производителя. Термопаста поставляется в небольшом шприце, и её явно хватит не на одну установку охладителя.

Thermalright представила систему охлаждения Macho 120 Rev. B с улучшенным вентилятором

Конструкция радиатора системы охлаждения Macho 120 Rev. B изменений не претерпела. Здесь использовано пять 6-мм медных тепловых трубок, которые собраны в медном никелированном основании. На трубках размещён довольно крупный радиатор, выполненный из никелированных медных пластин. Габариты данной конструкции составляют 120 ? 102 ? 150 мм, а весит она 600 г. Вентилятор добавляет к ширине ещё 25,4 мм, а к весу — 140 г.

Thermalright представила систему охлаждения Macho 120 Rev. B с улучшенным вентилятором

Новинка совместима со всеми актуальными процессорными разъёмами Intel и AMD, кроме слишком крупного Socket TR4. По заявлению производителя, охладитель Macho 120 Rev. B способен справиться с процессорами с TDP до 200 Вт. Стоимость и дата начала продаж новинки не уточняются. Отметим, что актуальный Macho 120 Rev. A продаётся сейчас в среднем за 3100 рублей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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