Intel прекращает производство модульных компьютеров Compute Cards

Через 2 года после анонса модульных компьютеров Compute Cards компания Intel сообщила о закрытии проекта.

Compute Cards

Напомним, что компактные карты Compute Cards имеют собственный процессор, ОЗУ, ПЗУ, модули беспроводных интерфейсов и прочие важные компоненты. Затем Compute Cards можно использовать в ноутбуках, планшетах и прочих мобильных гаджетах, что значительно удешевляет и облегчает апгрейд устройства.

Intel Compute Cards

Тем не менее, корпорация по-прежнему оптимистично относится к легко обновляемым компьютерам и планирует распродать оставшиеся Compute Cards до конца нынешнего года, однако выпуск новых «карточек» не планируется.


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