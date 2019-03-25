Intel прекращает производство модульных компьютеров Compute Cards

Через 2 года после анонса модульных компьютеров Compute Cards компания Intel сообщила о закрытии проекта.

Напомним, что компактные карты Compute Cards имеют собственный процессор, ОЗУ, ПЗУ, модули беспроводных интерфейсов и прочие важные компоненты. Затем Compute Cards можно использовать в ноутбуках, планшетах и прочих мобильных гаджетах, что значительно удешевляет и облегчает апгрейд устройства.

Тем не менее, корпорация по-прежнему оптимистично относится к легко обновляемым компьютерам и планирует распродать оставшиеся Compute Cards до конца нынешнего года, однако выпуск новых «карточек» не планируется.