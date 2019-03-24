Компьютеры Apple iMac смогут подавать энергию на устройства ввода беспроводным способом

Компьютеры Apple iMac смогут подавать энергию на устройства ввода беспроводным способом

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патентную заявку Apple на любопытную разработку в области компьютерных устройств.

Документ носит название «Система беспроводной зарядки с радиочастотными антеннами» (Wireless Charging System With Radio-Frequency Antennas). Заявка была подана ещё в сентябре 2017 года, но на сайте USPTO она обнародована только сейчас.

Apple предлагает интегрировать в настольные компьютеры специальную систему беспроводной передачи энергии на периферийные устройства. Речь идёт прежде всего о клавиатуре, мыши и сенсорной панели управления.

Компьютеры Apple iMac смогут подавать энергию на устройства ввода беспроводным способом

Энергетическое поле будет формироваться в определённой области на рабочем столе, где традиционно располагаются устройства ввода. Таким образом, беспроводные клавиатура и мышь теоретически вообще не будут нуждаться в проводном подключении для подзарядки встроенной аккумуляторной батареи.

Вполне вероятно, в перспективе именно такая система будет реализована в настольных компьютерах iMac и, возможно, в мониторах Apple. Впрочем, пока о сроках коммерческой реализации предложенного решения ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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