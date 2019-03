Подробности обо всех моделях встроенных графических процессоров Intel 11-го поколения

Новостей о графических процессорах Intel много не бывает. Вслед за подробностями об архитектуре и производительности встроенной графики Intel 11-го поколения в нашем распоряжении появилась информация о характеристиках различных моделей будущих встроенных GPU.

Источником данной утечки стала сама компания Intel , а точнее её новые графические драйверы для Windows 10 (версия 25.20.100.6618). Вся интересующая нас информация находится в одном из INF-файлов, входящем в пакет драйверов. Здесь перечислено 11 версий встроенных графических процессоров Intel 11-го поколения, которые разделены между сериями Iris Plus Graphics, UHD Graphics и UHD Graphics LP (с пониженным энергопотреблением). И все они относятся к графике класса GT2 и появятся в процессорах Ice Lake.

Графические процессоры серии Iris Plus Graphics, как и раньше, будут самыми продвинутыми в ассортименте Intel . Самым старшим из них будет Iris Plus 950, который предложит 64 исполнительных блока (Execution Units, EU), что означает наличие 512 шейдеров. Интересно, что графические процессоры Iris Plus 940 и Iris Plus 930 будут доступны как в версиях с 64 EU, так и в «урезанных» версиях с 48 и 32 EU соответственно.

В свою очередь графические процессоры Intel UHD Graphics 920 и UHD Graphics 910 смогут предложить по 32 EU, то есть по 256 шейдеров, а друг от друга будут отличаться частотами. Предположительно, UHD Graphics 920 будет использована в мобильных процессорах Ice Lake U-серии, тогда как UHD Graphics 910 найдёт своё место в будущих чипах Intel Y-серии.

Наконец, графика с пониженным энергопотреблением UHD Graphics LP будет предлагать 32 или 48 EU, то есть 256 или 384 шейдера. Скорее всего, от других моделей встроенных GPU она будет отличаться ощутимо более низкими тактовыми частотами. Но несмотря на это, она будет куда мощнее актуальных «встроек» Intel . В недавнем тестировании в Ashes of the Singularity принимала участие именно LP-версия графики Intel 11-го поколения. И она показала результат, примерно равный результату графики Vega 10 мобильного процессора Ryzen 7 2700U.

А в конце хотелось бы отметить, что также в списке значатся процессоры Ice Lake без встроенной графики (GT0). То есть Intel , похоже, продолжит практику выпуска процессоров F-серии. Либо же это просто чипы серии Xeon, которые бывают как со встроенной графикой, так и без неё.