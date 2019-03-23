Intel показала дискретную видеокарту и анонсировала мобильные Coffee Lake Refresh

Intel показала дискретную видеокарту и анонсировала мобильные Coffee Lake Refresh

Компания Intel в рамках конференции GDC 2019 провела собственную презентацию, на которой сделала ряд важных анонсов. И, пожалуй, самым интересным из них стала демонстрация изображений будущей дискретной видеокарты Intel Graphics Xe.

Как и предполагал ранее один из поклонников Intel, за основу дизайна новой видеокарты компания взяла дизайн твердотельного накопителя Intel Optane 905P. Как видно, видеокарта Intel Graphics Xe имеет высоту в два слота и относительно небольшую длину. За отвод тепла отвечает система охлаждения с вентилятором тангенциального типа, или проще говоря «турбиной». На тыльной стороне печатной платы имеется усиливающая металлическая пластина.

Intel показала дискретную видеокарту и анонсировала мобильные Coffee Lake Refresh

Intel показала дискретную видеокарту и анонсировала мобильные Coffee Lake Refresh

На фото также заметны четыре видеовыхода, из которых три являются портами DisplayPort, а один — HDMI. Похоже, в Intel тоже посчитали DVI устаревшим. А вот разъёмов дополнительного питания на привычном месте не видно. Вряд ли видеокарта обойдётся без них, поэтому предположим, что Intel разместила хотя бы один разъём питания на торце ускорителя. К сожалению, Intel не раскрыла какой-либо информации о характеристиках показанной видеокарты, да и вообще производитель не стал делиться какими-либо подробностями.

Intel показала дискретную видеокарту и анонсировала мобильные Coffee Lake Refresh

Помимо нового графического ускорителя, Intel официально анонсировала новое, девятое поколение производительных мобильных процессоров Core H-серии. Раскрывать подробности о характеристиках каждой из мобильных новинок поколения Coffee Lake Refresh производитель не стал. Однако из прежних утечек известно, что флагманом нового поколения станет процессор Core i9-9980HK, обладающий восемью ядрами. При этом TDP новых чипов, как и раньше, не будет превышать 45 Вт.

Intel показала дискретную видеокарту и анонсировала мобильные Coffee Lake Refresh

Intel рассказала о некоторых особенностях, которые будут присущи ноутбукам на новых чипах. Так, будущие мобильные ПК получат поддержку Wi-Fi 6 с помощью беспроводного модуля Intel Wi-Fi 6 AX200, а также предложат интерфейс Thunderbolt 3 и смогут работать с твердотельными накопителями Optane Memory H10.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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