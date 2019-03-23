Intel сворачивает проект по созданию мини-компьютеров Compute Card

Intel сворачивает проект по созданию мини-компьютеров Compute Card

Корпорация Intel, по сообщению ресурса Tom's Hardware, приняла решение прекратить дальнейшую разработку модулей Compute Card — небольших компьютеров с габаритами, сопоставимыми с размерами банковской карты.

Изделия Intel Compute Card были представлены на выставке потребительской электроники CES 2017. Идея заключалась в создании компьютерного модуля, который будет устанавливаться в специальный слот станции с дисплеем. Такая станция могла бы принимать форму ноутбука, настольного моноблочного ПК, терминала и пр.

«Несмотря на свой компактный размер, Intel Compute Card станет оптимальным решением не только для устройств начального уровня, но и для полнофункциональных систем», — заявляла IT-корпорация.

Intel сворачивает проект по созданию мини-компьютеров Compute Card

Но, по всей видимости, будущее модулей Compute Card оказалось туманным. В Intel заявляют, что на рынке модульных компьютеров существует множество перспектив, но изделия Compute Card в их текущем виде больше создаваться не будут.

В Intel также добавили, что продажи и поддержка существующих решений Compute Card будут осуществляться на протяжении нынешнего года. Какие-либо конкретные сроки сворачивания поставок при этом озвучены не были.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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