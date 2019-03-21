Intel раскрыла внешний вид своей видеокарты

Компания Intel, как известно, работает над собственной видеокартой для настольных компьютеров, которая будет называться Intel Xe. Вернее, это название всей линейки ускорителей, но не в этом суть – сегодня стало известно, как будет выглядеть первый представитель этой серии.

Intel опубликовала рендеры своей первой за многие годы видеокарты – в начале века она занималась их производством, а потом уступила рынок AMD и Nvidia. На фото пока что прототип карточки, но, вероятно, именно так будет выглядеть серийный экземпляр. Как видно, Intel Xe получилась очень компактной, что понравится владельцам не самых вместительных системников.

А вот кулер у нее всего один, да и тот турбинный, а это не всегда хорошо в условиях повыщенных нагрузок. Карта займет два слота в системном блоке, и пока это все, что о ней известно. Релиз карты ожидается в 2020 году, пока без точных сроков, но вряд ли AMD и Nvidia стоит волноваться – они уже давно поделили рынок, и даже если какая-то часть пользователей перейдет на Intel, особых проблем от этого у них не будет.

Максим Мишенев, MobileDevice


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