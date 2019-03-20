NVIDIA Jetson Nano – одноплатный компьютер с поддержкой ИИ за $99

На мероприятии GPU Technology Conference 2019 компания NVIDIA анонсировала Jetson Nano – компактный производительный компьютер с поддержкой ИИ за $99, позволяющий создавать «умные» системы.

Jetson Nano

Характеристики

NVIDIA Jetson Nano является компактным решением на базе CUDA-X для задач, связанных с ИИ. Устройство построено на 4-ядерном чипсете с архитектурой ARM A57, 128-ядерном видеочипе с архитектурой NVIDIA Maxwell.

NVIDIA Jetson Nano
NVIDIA Jetson Nano

Объём ОЗУ стандарта LPDDR4 составляет 4 ГБ, её пропускная способность – 25,6 ГБ/с, а ПЗУ – 16 ГБ на eMMC. Компьютер будет работать под управлением ОС Linux for Tegra. Габариты массового модуля составляют 70?45 мм, а набора для разработчиков – 100?80 мм.

Производительность и энергопотребление

Аппаратная платформа позволяет проигрывать 4K-видео с частотой до 60 FPS, её производительность в современных ИИ-приложениях составляет 472 гигафлопс, а энергопотребление – 5 Вт.

Функциональные возможности

Jetson Nano имеет поддержку множества датчиков с высокой разрешающей способностью и способен запускать несколько нейросетей на каждом потоке с каждого датчика. Помимо этого, устройство совместимо со множеством популярных ИИ-фреймворков.

NVIDIA Jetson Nano
NVIDIA Jetson Nano
NVIDIA Jetson Nano
NVIDIA Jetson Nano

Комплект поставки

Модуль имеет в комплекте блок управления питанием, частотами, память и интерфейсы, а также совместим с большинством периферийных устройств и аксессуаров. Вместе с комплектом поставляются инструкции и готовые проекты от NVIDIA, помимо этого, производитель будет поддерживать форумы для разработчиков Jetson.

NVIDIA Jetson Nano

Стоимость и сроки выхода

NVIDIA Jetson Nano будет доступен в двух версиях – набор для разработчиков за $99 и готовое массовое устройство за $129 (при заказе от 1000 единиц и более), поставки начнутся уже в июне. Обе версии Jetson Nano будут доступны через основных дистрибьюторов NVIDIA, а набор для разработчиков также будет предлагаться у Seeed Studio и SparkFun.


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