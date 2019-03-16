Alphacool представила водоблок полного покрытия для Radeon VII

Alphacool представила водоблок полного покрытия для Radeon VII

Компания Alphacool представила новую версию своего водоблока Eisblock GPX Plexi Light, которая предназначена для видеокарт AMD Radeon VII. Новинка представляет собой водоблок полного покрытия. Ранее подобное решение для Radeon VII предлагала только китайская компания Bykski.

Основание нового Eisblock GPX Plexi Light выполнено из меди и покрыто слоем никеля для зашиты от коррозии. Как и положено водоблоку полного покрытия, основание новинки отводит тепло не только от графического процессора, но также от расположенных рядом с ним микросхем памяти HBM2 и ещё от силовых элементов подсистемы питания. В области над GPU и памятью имеется массив микроканалов с рёбрами шириной 0,6 мм.

Alphacool представила водоблок полного покрытия для Radeon VII

Верхняя часть водоблока выполнена из прозрачного оргстекла и закрывает всю лицевую сторону печатной платы видеокарты. Терминал для подключения водоблока Eisblock GPX Plexi Light к контуру СЖО выполнен из прозрачного нейлона и оснащён четырьмя отверстиями с резьбой G1/4" под соответствующие фитинги. Заметим, что терминал тут съёмный, так что при желании его можно заменить на другой.

Не обошлось и без настраиваемой RGB-подсветки. Она совместима с большинством актуальных технологий управления подсветкой, включая ASUS Aura Sync, Biostar VIVID LED DJ, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light. Также отметим, что в комплекте с водоблоком будет поставляться усиливающая пластина на тыльную сторону печатной платы видеокарты.

Alphacool представила водоблок полного покрытия для Radeon VII

Новый водоблок Eisblock GPX Plexi Light совместим со всеми видеокартами Radeon VII в эталонном исполнении (других сейчас на рынке всё равно нет). Новинка сейчас доступна для предварительного заказа за 127 евро, а поставки начнутся через 2–3 недели.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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