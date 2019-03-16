Samsung раскрыла цену и дату выхода обновлённого Notebook 9 Pro

Компания Samsung сообщила цену и дату выхода обновлённого ноутбука-трансформера Notebook 9 Pro, анонсированного в начале года на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе. Вместе с ним на выставке был представлен ещё один ноутбук-трансформер Notebook 9 Pen (2019).

Обе новинки поступят в продажу 17 апреля. Стоимость Notebook 9 Pro начинается с $1099, цена Notebook 9 Pen (2019) стартует с $1399.

Из двух устройств ноутбук Notebook 9 Pro получил более радикальное обновление дизайна. Samsung отказалась от плавных изгибов, закруглённых углов и окрашенных пластиковых частей корпуса в пользу более современного дизайна со скошенными кромками и меньшим радиусом закруглений углов, благодаря чему ноутбук получил более премиальный вид.

Цена Notebook 9 Pro начинается с $1099 за базовую модель с 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 ? 1080 точек), процессором Intel Core i7 8-го поколения, 8 Гбайт ОЗУ и твердотельным накопителем ёмкостью 256 Гбайт. Samsung также предложит версию устройства по цене $1299, у которой удвоен объём оперативной памяти и флеш-накопителя до 16 и 256 Гбайт соответственно.

Ноутбук Notebook 9 Pen (2019) сохранил прежний, уже приевшийся дизайн, как у вышедшей в прошлом году модели, но получил обновлённый стилус S Pen, дополнительные порты USB-C. Кроме того, наряду с 13,3-дюймовой вышла 15-дюймовая версия Notebook 9 Pen (2019).

13-дюймовая модель Notebook 9 Pen с процессором Intel Core i7 8-го поколения, 8 Гбайт оперативной памяти и 512-Гбайт накопителем обойдётся в $1399. В 15-дюймовой версии объём оперативной памяти увеличен до 16 Гбайт. Эта версия ноутбука будет поставляться в двух конфигурациях: со встроенной графикой Intel по цене $1599 и с дискретным графическим процессором NVIDIA GeForce MX150 с 2 Гбайт видеопамяти и PCIe NVMe SSD ёмкостью 1 Тбайт (цена — $1799).



