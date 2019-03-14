До 350 Вт: новая СЖО ID-Cooling FrostFlow X360 для чипов AMD и Intel

Компания ID-Cooling представила высокоэффективную систему жидкостного охлаждения (СЖО) под названием FrostFlow X360, предназначенную для использования в мощных настольных ПК и игровых станциях.

Конструкция новинки включает алюминиевый радиатор формата 360 мм и водоблок с помпой. Последняя снабжена подсветкой белого цвета. Соединительные шланги имеют длину 465 мм.

Радиатор обдувается тремя 120-миллиметровыми вентиляторами, скорость вращения которых регулируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту. Поток воздуха может достигать 126,6 м3 в час. Уровень шума лежит в диапазоне от 18 до 35,2 дБА.

СЖО можно использовать с процессорами AMD в исполнении TR4/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 и с чипами Intel в исполнении LGA2066/2011/1366/1151/1150/1155/1156.

Утверждается, что новинка способна справляться с охлаждением процессоров, максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии (показатель TDP) которых достигает 350 Вт.

Габариты радиатора составляют 394 ? 120 ? 27 мм, водоблока — 72 ? 72 ? 47,3 мм. Вентиляторы имеют размеры 120 ? 120 ? 25 мм.



