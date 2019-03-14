Новые гибридные ноутбуки HP выполнены на платформе Intel Whiskey Lake

Компания HP анонсировала новые портативные компьютеры Pavilion x360 14 и Pavilion x360 15, оборудованные дисплеем размером соответственно 14,0 и 15,6 дюйма по диагонали.

Устройства представляют собой гибридные ноутбуки, которые можно использовать в различных режимах. За счёт того, что крышка вращается на 360 градусов, а экран поддерживает сенсорное управление, новинки могут заменить собой планшет.

В зависимости от модификации дисплей обладает разрешением HD (1366 ? 768 точек) или Full HD (1920 ? 1080 пикселей). Взаимодействовать с панелью пользователи смогут при помощи пальцев и специального пера.

Обе новинки построены на аппаратной платформе Intel Whiskey Lake. Топовая конфигурация предусматривает применение процессора Core i7-8565U с четырьмя ядрами и возможностью обработки до восьми потоков инструкций. Тактовая частота варьируется от 1,8 ГГц до 4,6 ГГц. В состав чипа включён ускоритель Intel UHD Graphics 620.

Модель Pavilion x360 14 может нести на борту 8 или 16 Гбайт оперативной памяти. Вместимость твердотельного накопителя составляет от 128 Гбайт. Опционально возможна установка дискретного видеоадаптера NVIDIA Geforce MX130 или MX250.

Версия Pavilion x360 15, в свою очередь, допускает установку твердотельного модуля M.2 и 2,5-дюймового накопителя. В качестве опции доступна графика AMD Radeon 535. Кроме того, нужно выделить полноразмерную клавиатуру (у младшей версии блок цифровых кнопок в правой части отсутствует).

Оснащение ноутбуков включает контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, порты USB Type-C, USB 3.0 Type-A Gen 1, HDMI 1.4, ридер SD-карт и пр. Операционная система — Windows 10.

В продажу модели Pavilion x360 14 и Pavilion x360 15 поступят в апреле по цене от 500 и от 800 долларов США соответственно.



