Новые гибридные ноутбуки HP выполнены на платформе Intel Whiskey Lake

Новые гибридные ноутбуки HP выполнены на платформе Intel Whiskey Lake

Компания HP анонсировала новые портативные компьютеры Pavilion x360 14 и Pavilion x360 15, оборудованные дисплеем размером соответственно 14,0 и 15,6 дюйма по диагонали.

Устройства представляют собой гибридные ноутбуки, которые можно использовать в различных режимах. За счёт того, что крышка вращается на 360 градусов, а экран поддерживает сенсорное управление, новинки могут заменить собой планшет.

В зависимости от модификации дисплей обладает разрешением HD (1366 ? 768 точек) или Full HD (1920 ? 1080 пикселей). Взаимодействовать с панелью пользователи смогут при помощи пальцев и специального пера.

Новые гибридные ноутбуки HP выполнены на платформе Intel Whiskey Lake

Обе новинки построены на аппаратной платформе Intel Whiskey Lake. Топовая конфигурация предусматривает применение процессора Core i7-8565U с четырьмя ядрами и возможностью обработки до восьми потоков инструкций. Тактовая частота варьируется от 1,8 ГГц до 4,6 ГГц. В состав чипа включён ускоритель Intel UHD Graphics 620.

Новые гибридные ноутбуки HP выполнены на платформе Intel Whiskey Lake

Модель Pavilion x360 14 может нести на борту 8 или 16 Гбайт оперативной памяти. Вместимость твердотельного накопителя составляет от 128 Гбайт. Опционально возможна установка дискретного видеоадаптера NVIDIA Geforce MX130 или MX250.

Новые гибридные ноутбуки HP выполнены на платформе Intel Whiskey Lake

Версия Pavilion x360 15, в свою очередь, допускает установку твердотельного модуля M.2 и 2,5-дюймового накопителя. В качестве опции доступна графика AMD Radeon 535. Кроме того, нужно выделить полноразмерную клавиатуру (у младшей версии блок цифровых кнопок в правой части отсутствует).

Новые гибридные ноутбуки HP выполнены на платформе Intel Whiskey Lake

Оснащение ноутбуков включает контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, порты USB Type-C, USB 3.0 Type-A Gen 1, HDMI 1.4, ридер SD-карт и пр. Операционная система — Windows 10.

В продажу модели Pavilion x360 14 и Pavilion x360 15 поступят в апреле по цене от 500 и от 800 долларов США соответственно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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