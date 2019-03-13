Intel подтвердила подготовку Comet Lake: десятку ядер в массовом сегменте быть!

Уже довольно давно циркулируют слухи, что компания Intel до 10-нм процессоров Ice Lake выпустит ещё одно семейство 14-нм процессоров, которое будет называться Comet Lake. И теперь эти слухи косвенно подтвердила сама Intel : упоминание о Comet Lake обнаружилось в новых графических драйверах для Linux.

Согласно записям в коде драйверов, новые процессоры Comet Lake будут оснащены встроенной графикой Intel девятого поколения (Gen9) в версиях GT1 и GT2, как и все прежние 14-нм процессоры Intel . Это подтвердили и некоторые представители Intel , которые указали, что процессоры Comet Lake будут представлять собой обновление Coffee Lake Refresh. То есть, фактически, нас ждёт «рефреш рефреша» Coffee Lake. Или другими словами, Comet Lake — это очередная реинкарнация архитектуры Skylake, увидевшей свет пять лет тому назад.

Однако представители семейства Comet Lake будут отличаться от Coffee Lake Refresh не более высокими тактовыми частотами, как можно было подумать, а большим числом вычислительных ядер. Частоту в рамках 14-нм техпроцесса Intel , пожалуй, уже увеличила максимально. А вот добавить несколько ядер для инженеров компании не составит большого труда.

Исходя из информации, содержащейся в файлах драйверов, мобильные процессоры Comet Lake-U будут предлагать четыре или шесть вычислительных ядер, тогда как актуальные Whiskey Lake-U имеют только четыре ядра. И скорее всего, Intel традиционно представит такие мобильные чипы раньше других представителей нового поколения.

Вместе с этим Intel готовит производительные мобильные процессоры Comet Lake-H и настольные чипы для массового сегмента Comet Lake-S. В обоих сериях будут доступны как шестиядерные представители, так и модели с десятью ядрами. Также в коде драйверов упоминаются и восьмиядерные мобильные чипы Comet Lake-H. Заметим, что в Сети уже давно ходили слухи о том, что Intel может выпустить 10-ядерный процессор для массового сегмента рынка. И теперь они подтвердились, а в придачу оказалось, что подобные CPU могут появиться и в мобильных компьютерах.

Примерно так будет выглядеть кристалл 10-ядерного Comet Lake

Интересно, что компания Intel добавляет по два ядра уже в третьем поколении настольных процессоров подряд. После долгого периода господства четырёхъядерных чипов, Intel сначала выпустила шестиядерные Coffee Lake, затем восьмиядерные Coffee Lake Refresh, а теперь нам предложат 10-ядерные Comet Lake. Интересно, почему производитель не делал так раньше?

Ryzen 3000

Очевидно, что главным источником мотивации здесь стала компания AMD, которая и не думает останавливаться на достигнутом. В этом году AMD выпустит 7-нм процессоры Ryzen 3000, в которых по слухам будет до 12 или даже 16 ядер. Более того, эти чипы будут выполнены по 7-нм техпроцессу, так что в плане производственных норм «красные» окажутся впереди «синих».



