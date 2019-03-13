Intel подтвердила подготовку Comet Lake: десятку ядер в массовом сегменте быть!

Intel подтвердила подготовку Comet Lake: десятку ядер в массовом сегменте быть!

Уже довольно давно циркулируют слухи, что компания Intel до 10-нм процессоров Ice Lake выпустит ещё одно семейство 14-нм процессоров, которое будет называться Comet Lake. И теперь эти слухи косвенно подтвердила сама Intel: упоминание о Comet Lake обнаружилось в новых графических драйверах для Linux.

Согласно записям в коде драйверов, новые процессоры Comet Lake будут оснащены встроенной графикой Intel девятого поколения (Gen9) в версиях GT1 и GT2, как и все прежние 14-нм процессоры Intel. Это подтвердили и некоторые представители Intel, которые указали, что процессоры Comet Lake будут представлять собой обновление Coffee Lake Refresh. То есть, фактически, нас ждёт «рефреш рефреша» Coffee Lake. Или другими словами, Comet Lake — это очередная реинкарнация архитектуры Skylake, увидевшей свет пять лет тому назад.

Intel подтвердила подготовку Comet Lake: десятку ядер в массовом сегменте быть!

Однако представители семейства Comet Lake будут отличаться от Coffee Lake Refresh не более высокими тактовыми частотами, как можно было подумать, а большим числом вычислительных ядер. Частоту в рамках 14-нм техпроцесса Intel, пожалуй, уже увеличила максимально. А вот добавить несколько ядер для инженеров компании не составит большого труда.

Исходя из информации, содержащейся в файлах драйверов, мобильные процессоры Comet Lake-U будут предлагать четыре или шесть вычислительных ядер, тогда как актуальные Whiskey Lake-U имеют только четыре ядра. И скорее всего, Intel традиционно представит такие мобильные чипы раньше других представителей нового поколения.

Intel подтвердила подготовку Comet Lake: десятку ядер в массовом сегменте быть!

Вместе с этим Intel готовит производительные мобильные процессоры Comet Lake-H и настольные чипы для массового сегмента Comet Lake-S. В обоих сериях будут доступны как шестиядерные представители, так и модели с десятью ядрами. Также в коде драйверов упоминаются и восьмиядерные мобильные чипы Comet Lake-H. Заметим, что в Сети уже давно ходили слухи о том, что Intel может выпустить 10-ядерный процессор для массового сегмента рынка. И теперь они подтвердились, а в придачу оказалось, что подобные CPU могут появиться и в мобильных компьютерах.

Intel подтвердила подготовку Comet Lake: десятку ядер в массовом сегменте быть!

Примерно так будет выглядеть кристалл 10-ядерного Comet Lake

Интересно, что компания Intel добавляет по два ядра уже в третьем поколении настольных процессоров подряд. После долгого периода господства четырёхъядерных чипов, Intel сначала выпустила шестиядерные Coffee Lake, затем восьмиядерные Coffee Lake Refresh, а теперь нам предложат 10-ядерные Comet Lake. Интересно, почему производитель не делал так раньше?

Intel подтвердила подготовку Comet Lake: десятку ядер в массовом сегменте быть!

Ryzen 3000

Очевидно, что главным источником мотивации здесь стала компания AMD, которая и не думает останавливаться на достигнутом. В этом году AMD выпустит 7-нм процессоры Ryzen 3000, в которых по слухам будет до 12 или даже 16 ядер. Более того, эти чипы будут выполнены по 7-нм техпроцессу, так что в плане производственных норм «красные» окажутся впереди «синих».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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