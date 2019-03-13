NVIDIA покупает чипмейкера Mellanox за $6,9 млрд

NVIDIA подтвердила приобретение израильского производителя чипов Mellanox за $6,9 млрд, что является крупнейшей сделкой компании на сегодня. Новое приобретение позволит NVIDIA улучшить свое положение на рынке серверов, продажи в котором занимает приблизительно треть от общего показателя.

Mellanox занимается чипами для высокоскоростных Ethernet-сетей и InfiniBand, объединяюших серверы, для применения в облачной обработке данных и хранилищах, а также в суперкомпьютерах для таких ресурсоемких вычислений, как ИИ и так далее.

Заметим, что в IV квартале 2018 года доход NVIDIA снизились на 22%, что было связано со сбавлением темпов бума майнинга на видеокартах, слабыми продажами новых топовых видеочипов, а также торговой войной между США и Китаем.

Прирост продемонстрировали только сегменты ИИ и облачных вычислений, используемые для электрокаров, роботов и нейронных сетей. Приобретение Mellanox позволит ещё сильнее укрепить позиции NVIDIA в данных областях.

В NVIDIA сообщили, что устройства израильского производителя задействованы «более чем в половине самых быстрых суперкомпьютеров в мире», а нагрузки в данных областях возрастают в геометрической прогрессии, тогда как производительность процессоров далека от подобного роста, поэтому продукция NVIDIA и Mellanox пользуется большим спросом.