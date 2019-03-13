Поддельные Intel Coffee Lake Refresh просочились в продажу на Amazon
Дефицит и завышенные цены — не единственные неприятности, с которыми могут столкнуться покупатели процессоров Intel семейства Coffee Lake Refresh. Как следует из сообщения немецкого компьютерного журнала c’t, на рынке появились поддельные чипы Intel. Журнал пересказывает историю одного из читателей, которому под видом Core i5-9600K был продан перемаркированный кустарным способом древний процессор Pentium 4. Пикантности всей этой истории придаёт тот факт, что речь идёт о коробочной версии CPU, которая была приобретена в крупном и уважаемом магазине Amazon.de.
Как рассказывает c’t, злополучный процессор был заказан вместе с другими комплектующими для нового компьютера, однако в процессе сборки выяснилось, что купленный Core i5-9600K не удаётся установить в разъём LGA 1151v2 на материнской плате. Причина оказалась банальна: новый процессор, несущий на себе маркировку Core i5-9600K, на самом деле им не являлся.
Несмотря на то, что злополучный экземпляр CPU приехал в запечатанной фирменной коробке, вместо настоящего Coffee Lake Refresh в неё оказался вложен Pentium 4 631 выпуска 2006 года. Для того же, чтобы подлог не бросался в глаза, оригинальная маркировка с Pentium 4 была спилена, а поверх зачищенной крышки была наклеена прозрачная плёнка с новой маркировкой, похожей на маркировку оригинального Core i5-9600K.
Хотя Pentium 4 предназначен для процессорного разъёма LGA775 и имеет не только отличающееся от современных CPU число контактов, но и другую форму теплорассеивателя, навскидку отличить его от настоящего Coffee Lake Refresh может только опытный покупатель, поскольку по габаритам эти процессоры очень похожи. Кроме того, внешность процессора в коробочной поставке частично скрыта упаковкой: в частности, CPU видно только сверху, что дополнительно облегчает злоумышленникам подобные махинации.
Core i5-9600K: настоящий (слева) и фальшивый (справа)
По итогам этого случая журналисты c’t связались с Intel, однако внятных комментариев им добиться не удалось. Представитель микропроцессорного гиганта лишь посетовал, что фальшивые процессоры действительно периодически всплывают в продаже и посоветовал приобретать продукцию компании у авторизованных ретейлеров (Amazon, естественно, в их число входит).
Зато от Amazon удалось добиться более содержательных комментариев. Как показало внутреннее расследование, поддельный процессор возвратил один из покупателей, предварительно подменив содержимое коробки. При этом злоумышленнику каким-то образом удалось провернуть свою махинацию так, что внешний вид упаковки сохранился в первоначальном невскрытом состоянии. Из-за этого процессор вернулся обратно на склад и был отгружен следующему клиенту. При этом представитель Amazon не смог конкретизировать, идёт ли речь о единичном случае подлога, или же такими фокусами занимаются серийные мошенники в составе организованной группы.
Стоит напомнить, что подобные подделки процессоров, созданные путём наклеивания прозрачной плёнки с видоизменённой маркировкой, встречаются далеко не впервые. Например, мы писали о похожей истории полтора года тому назад. Правда тогда речь шла о подделке процессора Ryzen 7 1700.
К чести Amazon, конфликт с покупателем, которому достался ненастоящий Core i5-9600K, был решён в пользу потребителя. Процессор ему заменили, а кроме того, он получил купон на €50 и 8 Гбайт модуль DDR4 SDRAM в подарок от магазина в качестве компенсации за причинённые неудобства.
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