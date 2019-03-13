Поддельные Intel Coffee Lake Refresh просочились в продажу на Amazon

Дефицит и завышенные цены — не единственные неприятности, с которыми могут столкнуться покупатели процессоров Intel семейства Coffee Lake Refresh. Как следует из сообщения немецкого компьютерного журнала c’t, на рынке появились поддельные чипы Intel . Журнал пересказывает историю одного из читателей, которому под видом Core i5-9600K был продан перемаркированный кустарным способом древний процессор Pentium 4. Пикантности всей этой истории придаёт тот факт, что речь идёт о коробочной версии CPU, которая была приобретена в крупном и уважаемом магазине Amazon.de.

Как рассказывает c’t, злополучный процессор был заказан вместе с другими комплектующими для нового компьютера, однако в процессе сборки выяснилось, что купленный Core i5-9600K не удаётся установить в разъём LGA 1151v2 на материнской плате. Причина оказалась банальна: новый процессор, несущий на себе маркировку Core i5-9600K, на самом деле им не являлся.

Несмотря на то, что злополучный экземпляр CPU приехал в запечатанной фирменной коробке, вместо настоящего Coffee Lake Refresh в неё оказался вложен Pentium 4 631 выпуска 2006 года. Для того же, чтобы подлог не бросался в глаза, оригинальная маркировка с Pentium 4 была спилена, а поверх зачищенной крышки была наклеена прозрачная плёнка с новой маркировкой, похожей на маркировку оригинального Core i5-9600K.

Хотя Pentium 4 предназначен для процессорного разъёма LGA775 и имеет не только отличающееся от современных CPU число контактов, но и другую форму теплорассеивателя, навскидку отличить его от настоящего Coffee Lake Refresh может только опытный покупатель, поскольку по габаритам эти процессоры очень похожи. Кроме того, внешность процессора в коробочной поставке частично скрыта упаковкой: в частности, CPU видно только сверху, что дополнительно облегчает злоумышленникам подобные махинации.

Core i5-9600K: настоящий (слева) и фальшивый (справа)

По итогам этого случая журналисты c’t связались с Intel , однако внятных комментариев им добиться не удалось. Представитель микропроцессорного гиганта лишь посетовал, что фальшивые процессоры действительно периодически всплывают в продаже и посоветовал приобретать продукцию компании у авторизованных ретейлеров (Amazon, естественно, в их число входит).

Зато от Amazon удалось добиться более содержательных комментариев. Как показало внутреннее расследование, поддельный процессор возвратил один из покупателей, предварительно подменив содержимое коробки. При этом злоумышленнику каким-то образом удалось провернуть свою махинацию так, что внешний вид упаковки сохранился в первоначальном невскрытом состоянии. Из-за этого процессор вернулся обратно на склад и был отгружен следующему клиенту. При этом представитель Amazon не смог конкретизировать, идёт ли речь о единичном случае подлога, или же такими фокусами занимаются серийные мошенники в составе организованной группы.

Стоит напомнить, что подобные подделки процессоров, созданные путём наклеивания прозрачной плёнки с видоизменённой маркировкой, встречаются далеко не впервые. Например, мы писали о похожей истории полтора года тому назад. Правда тогда речь шла о подделке процессора Ryzen 7 1700.

К чести Amazon, конфликт с покупателем, которому достался ненастоящий Core i5-9600K, был решён в пользу потребителя. Процессор ему заменили, а кроме того, он получил купон на €50 и 8 Гбайт модуль DDR4 SDRAM в подарок от магазина в качестве компенсации за причинённые неудобства.



