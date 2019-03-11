Плата ASUS Prime A320M-F позволяет создать компактный ПК на процессоре AMD

Компания ASUS пополнила ассортимент материнских плат моделью Prime A320M-F, в основу которой положен набор системной логики AMD A320.

Новинка выполнена в формате Micro-ATX: габариты составляют 216 ? 193 мм. Таким образом, на базе платы можно сформировать относительно компактный настольный компьютер.

Допускается применение процессоров AMD Ryzen второго поколения в исполнении Socket AM4. В системе можно задействовать до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200(O.C.)/…/2133 в виде двух модулей на 16 Гбайт каждый.

На плате имеется слот PCIe 3.0/2.0 x16 для дискретного графического ускорителя. Плюс к этому можно установить карту расширения с интерфейсом PCIe 2.0 x1. Для подсоединения накопителей есть четыре стандартных порта Serial ATA 3.0.

За подключение к компьютерной сети отвечает контроллер Realtek RTL8111H Gigabit LAN. В составе звуковой подсистемы применяется многоканальный кодек Realtek ALC887.

Интерфейсная планка содержит гнёзда PS/2 для клавиатуры и мыши, разъём для сетевого кабеля, четыре порта USB 3.0 и два порта USB 2.0, аналоговый коннектор D-Sub, а также набор аудиоразъёмов.



