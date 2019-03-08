В апреле Intel представит Core i7-9750H и другие мобильные процессоры нового поколения

Компания Intel сейчас готовит не только новые настольные процессоры Coffee Lake Refresh, но и новые производительные мобильные чипы девятого поколения. И ресурс WCCFTech выяснил, когда же компания Intel планирует представить новое поколения своих мощных процессоров для ноутбуков.

Точнее, нашим коллегам удалось выяснить информацию касательно одного процессора, Core i7-9750H, который станет главным оружием Intel против AMD Ryzen 7 3750H. Однако нам кажется, что Intel вряд ли станет представлять данный процессор отдельно, а значит имеющаяся информация актуальна для всего мобильного семейства Coffee Lake Refresh. Как бы то ни было, согласно неофициальным данным, анонс Core i7-9750H (и остальных, скорее всего) состоится 21 апреля, а ноутбуки на его основе поступят в продажу уже в мае.

Сообщается, что изначально производители предложат ноутбуки с процессором Core i7-9750H по меньшей мере с двумя видеокартами: GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1660 Ti. Также, скорее всего, будут доступны ноутбуки с более производительной видеокартой GeForce RTX 2060. Напомним, что по неофициальным данным, конкурирующий Ryzen 7 3750H будет предлагаться в ноутбуках как раз с видеокартами GeForce GTX 1660 Ti и GeForce RTX 2060.

По слухам, процессор Core i7-9750H предложит шесть ядер и двенадцать потоков, а его уровень TDP не должен превышать 45 Вт. Тактовые частоты неизвестны, но они должны быть хотя бы немного выше 2,2/4,1 ГГц, присущих актуальному Core i7-8750H. Остальные мобильные процессоры нового поколения также должны предложить лишь более высокие частоты, по сравнению в актуальными моделями. Но, возможно, Intel сумеет добавить в мобильный сегмент и восемь ядер? Например, в составе Core i9-9980HK. К сожалению, наверняка мы это узнаем не раньше апреля.



