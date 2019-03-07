Microsoft готовит крупное обновление Surface Book 2 начального уровня

Microsoft готовит крупное обновление Surface Book 2 начального уровня

Корпорация Microsoft в скором времени выпустит обновлённый гибридный ноутбук Surface Book 2 начального уровня, о чём свидетельствует информация, появившаяся на сайтах сетевых ретейлеров.

Речь идёт о трансформируемом портативном компьютере с 13,5-дюймовым сенсорным дисплеем PixelSense. Эта панель обладает разрешением 3000 ? 2000 точек. Возможно управление при помощи специального пера.

До сих пор в оснащение устройства входил процессор Intel Core i5-7300U поколения Kaby Lake, который содержит два ядра с тактовой частотой 2,6–3,5 ГГц и графический ускоритель Intel HD Graphics 620.

Обновлённый компьютер получит четырёхъядерный чип Core i5-8350U семейства Kaby Lake R. Это изделие функционирует на частоте 1,7 ГГц с возможностью повышения до 3,6 ГГц. В состав процессора включён графический ускоритель Intel UHD 620.

Microsoft готовит крупное обновление Surface Book 2 начального уровня

В оснащение новинки войдут 8 Гбайт оперативной памяти, твердотельный накопитель PCIe NVMe SSD вместимостью 256 Гбайт, два порта USB 3.0 Gen 1, порт USB Type-C, слот SD и пр. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 17 часов.

Панель с экраном у Surface Book 2 может отсоединяться от клавиатурной базы, что позволяет реализовывать различные режимы работы.

Цена обновлённого компьютера останется на прежнем уровне — 1500 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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