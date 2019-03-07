Bykski представила первый водоблок полного покрытия для AMD Radeon VII

Bykski представила первый водоблок полного покрытия для AMD Radeon VII

Китайский производитель компонентов для систем жидкостного охлаждения, компания Bykski выпустила первый в мире водоблок полного покрытия для видеокарты AMD Radeon VII. Новинка называется A-Radeon VII-X и совместима только с видеокартами эталонного дизайна, хотя других сейчас на рынке и нет.

Основание водоблока A-Radeon VII-X выполнено из меди и покрыто слоем никеля. Как и положено водоблоку полного покрытия, новинка отводит тепло не только от графического процессора Vega II, но также и от находящихся рядом микросхем памяти HBM2, а также от силовых элементов подсистемы питания. Для лучшего охлаждения GPU в области основания над ним имеется массив микроканалов шириной 0,5 мм.

Bykski представила первый водоблок полного покрытия для AMD Radeon VII

Верхняя часть новинки выполнена из прозрачного акрила и оснащена светодиодной RGB-подсветкой. Она совместима со всеми популярными утилитами управления подсветкой от производителей материнских плат, включая ASRock RGB LED, ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion и MSI Mystic Light. Для подключения водоблока A-Radeon VII-X к контуру СЖО имеется две пары отверстий под фитинги с резьбой G1/4".

Bykski представила первый водоблок полного покрытия для AMD Radeon VII

Водоблок Bykski A-Radeon VII-X уже доступен для заказа в Китае по цене около $100. Заметим, что компании EK Water Blocks и Alphacool также планируют в скором времени представить свои водоблоки для AMD Radeon VII.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
AMD намерена активнее продвигать FreeSync 2 HDR, в том числе в розницеAMD намерена активнее продвигать FreeSync 2 HDR, в том числе в рознице
Продажи видеокарт продолжают падать: во всём виноват вторичный рынокПродажи видеокарт продолжают падать: во всём виноват вторичный рынок
Сингапурский магазин раскрыл цены Ryzen 3000: 16 ядер от $500Сингапурский магазин раскрыл цены Ryzen 3000: 16 ядер от $500
Видеокарты AMD Radeon нового поколения обзаведутся поддержкой Variable Rate ShadingВидеокарты AMD Radeon нового поколения обзаведутся поддержкой Variable Rate Shading
Видеокарта GeForce GTX 1060 официально подешевелаВидеокарта GeForce GTX 1060 официально подешевела
Блок рекламы


Похожие новости
Видеокарты AMD Radeon нового поколения обзаведутся поддержкой Variable Rate ShadingВидеокарты AMD Radeon нового поколения обзаведутся поддержкой Variable Rate Shading
Видеокарта GIGABYTE Radeon RX 590 Gaming 8G получила подсветку RGB FusionВидеокарта GIGABYTE Radeon RX 590 Gaming 8G получила подсветку RGB Fusion
MWC 2019: Lenovo представила новые ноутбуки IdeaPadMWC 2019: Lenovo представила новые ноутбуки IdeaPad
ASRock представила серверную материнскую плату для процессоров AMD RyzenASRock представила серверную материнскую плату для процессоров AMD Ryzen
MWC 2019: Qualcomm представила беспроводную быструю зарядкуMWC 2019: Qualcomm представила беспроводную быструю зарядку
MWC 2019: Qualcomm представила SoC Snapdragon 8cx с 5G для ноутбуковMWC 2019: Qualcomm представила SoC Snapdragon 8cx с 5G для ноутбуков
MWC 2019: Western Digital представила microSD-карту объёмом 1 ТБMWC 2019: Western Digital представила microSD-карту объёмом 1 ТБ
Microsoft представила AR-гарнитуру HoloLens 2 стоимостью $3500Microsoft представила AR-гарнитуру HoloLens 2 стоимостью $3500
Microsoft представила очки смешанной реальности HoloLens 2Microsoft представила очки смешанной реальности HoloLens 2
Inno3D представила видеокарту GeForce GTX 1660 Ti Twin X2Inno3D представила видеокарту GeForce GTX 1660 Ti Twin X2
Последние новости
Подгружаем последние новости