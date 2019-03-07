Bykski представила первый водоблок полного покрытия для AMD Radeon VII

Китайский производитель компонентов для систем жидкостного охлаждения, компания Bykski выпустила первый в мире водоблок полного покрытия для видеокарты AMD Radeon VII. Новинка называется A-Radeon VII-X и совместима только с видеокартами эталонного дизайна, хотя других сейчас на рынке и нет.

Основание водоблока A-Radeon VII-X выполнено из меди и покрыто слоем никеля. Как и положено водоблоку полного покрытия, новинка отводит тепло не только от графического процессора Vega II, но также и от находящихся рядом микросхем памяти HBM2, а также от силовых элементов подсистемы питания. Для лучшего охлаждения GPU в области основания над ним имеется массив микроканалов шириной 0,5 мм.

Верхняя часть новинки выполнена из прозрачного акрила и оснащена светодиодной RGB-подсветкой. Она совместима со всеми популярными утилитами управления подсветкой от производителей материнских плат, включая ASRock RGB LED, ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion и MSI Mystic Light. Для подключения водоблока A-Radeon VII-X к контуру СЖО имеется две пары отверстий под фитинги с резьбой G1/4".

Водоблок Bykski A-Radeon VII-X уже доступен для заказа в Китае по цене около $100. Заметим, что компании EK Water Blocks и Alphacool также планируют в скором времени представить свои водоблоки для AMD Radeon VII.



