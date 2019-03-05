Память DRAM дешевеет быстрее прогнозов

Память DRAM дешевеет быстрее прогнозов

Торговая площадка TrendForce устами своего аналитического подразделения DRAMeXchange продолжает информировать о состоянии рынка памяти типа DRAM. С момента последнего отчёта прошло две недели, но данных накопилось достаточно, чтобы заявить: в январе и феврале 2019 года проявилось сильнейшее за последние 8 лет снижение контрактных цен на память. И если в середине февраля аналитики DRAMeXchange предсказывали вероятную вилку последовательного снижения оптовых цен на DRAM в первом квартале в диапазоне 25–30 %, то уже в начале марта стало ясно, что 30 % снижения цен избежать не удастся.

Что также характерно, крупные покупатели памяти перешли с заключения квартальных контрактов на месячные. Это тоже практика, которой никто давно не упомнит. Складские запасы памяти у производителей и поставщиков, включая обработанные пластины, накоплены на шесть недель вперёд, что почти вдвое выше обычного. Аналитики подчёркивают, что снижение отпускных оптовых цен на память перестало стимулировать закупки и рынок DRAM фактически перешёл в свободное падение.

Память DRAM дешевеет быстрее прогнозов

Одним из невольных инициаторов затоваривания складов памятью называется компания Intel. Она допустила дефицит процессоров, который вряд ли будет устранён до конца третьего квартала текущего года. Производители OEM-компьютеров не имеют возможности продавать память в отсутствие процессоров. Как, когда и что вернёт рынок памяти к росту, пока никто даже не может себе представить. Впрочем, если послушать производителей памяти, они рассчитывают на серверный рынок, рынок машинного обучения и ИИ, а также на сети 5G, которые нагрузят удалённые сервисы и создадут предпосылки для развёртывания большего числа ЦОД.

Память DRAM дешевеет быстрее прогнозов

Заглядывая вперёд на два–три года, специалисты DRAMeXchange видят негативный сценарий развития для производителей DRAM второго эшелона. Если они не найдут для себя новых ниш для развития, вскоре они вынуждены будут закрыться. «Богатые станут богаче», ? сообщает DRAMeXchange. Компания SK Hynix задумала строить 4 мегазавода по производству памяти, Samsung начинает строить второй завод в Пхёнтеке, а Micron усиливает производство на Тайване, включая строительство 300-мм завода (под контролем Micron Memory Taiwan, бывшая Rexchip) и предприятия по сборке и тестированию памяти.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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