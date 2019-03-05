Настольный треугольник: необычный неттоп Acute Angle AA на платформе Intel

Сетевые ретейлеры начали приём заказов на весьма необычный настольный компьютер небольшого форм-фактора — устройство Acute Angle AA.

Новинка выполнена в корпусе с треугольным профилем. В конструкции используется алюминий, а основная часть поверхности имеет отделку под дерево. Таким образом, неттоп выделяется среди аналогичных устройств оригинальным внешним видом.

Аппаратная основа Acute Angle AA — платформа Intel Apollo Lake. Применён процессор Celeron N3450, который содержит четыре вычислительных ядра с частотой 1,1 ГГц (повышается до 2,2 ГГц) и графический контроллер Intel HD Graphics 500.

В арсенале компьютера — 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR3 RAM, флеш-модуль eMMC 5.1 вместимостью 64 Гбайт (может быть установлен SSD-накопитель на 128 Гбайт), три порта USB 3.0 и интерфейс HDMI 2.0a с возможностью вывода изображения в формате 4K/60р.

Для проводного подключения к компьютерной сети предусмотрен контроллер Gigabit Ethernet. За возможности беспроводной связи отвечают встроенные адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.0 LE.

Габариты составляют 255 ? 255 ? 40 мм, вес — 660 граммов. Применена операционная система Windows 10. Приобрести неттоп Acute Angle AA можно за 200 долларов США .



