USB4 увеличит скорость передачи данных по кабелям USB Type-C до 40 Гбит/с

USB4 увеличит скорость передачи данных по кабелям USB Type-C до 40 Гбит/с

Только на прошлой неделе мы писали про стандарт USB 3.2, который может появиться в устройствах до конца текущего года, а USB Promoter Group уже заговорила о USB4 со скоростью передачи данных 40 Гбит/с.

Архитектура USB4 определяет метод совместного динамического использования одного высокоскоростного подключения множеством конечных устройств. Спецификации нового стандарта позволят оптимизировать поток данных для вывода на дисплей, поскольку порт USB Type-C уже давно превратился в том числе и порт для подключения мониторов. С данной целью будет применяться двухканальная схема даже с существующими кабелями USB Type-C и несколько протоколов для разделения потоков обычных данных и данных для отображения. При этом заявленная скорость до 40 Гбит/с будет достигаться только при подключении сертифицированными кабелями.

USB4 увеличит скорость передачи данных по кабелям USB Type-C до 40 Гбит/с

Richard Lai / Engadget

Отметим, что 40 Гбит/с — это вчетверо больше по сравнению с пропускной способностью USB 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с) и вдвое превосходит уже упомянутый USB 3.2 (20 Гбит/с). Также спецификации USB4 подразумевает новый базовый протокол, но при этом в них сохраняется обратная совместимость USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

USB4 увеличит скорость передачи данных по кабелям USB Type-C до 40 Гбит/с

К слову, USB4 — это фактически Thunderbolt 3, так как основан на его протоколе. Устройства с Thunderbolt 3 поставляются с декабря 2015 года, однако только в марте 2019 года Intel открыла спецификации этого стандарта для других чипмейкеров, чтобы те могли встраивать его поддержку в свои микросхемы.

На данный момент все подробности о USB4 ещё неизвестны, так как окончательные спецификации стандарта опубликуют в середине 2019 года. Что же касается реальных устройств, поддерживающих USB4, то на рынке они появятся не раньше 2021 года, утверждают некоторые источники.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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