MasterBox NR400: новый корпус Cooler Master для компактного ПК

Компания Cooler Master официально представила корпус MasterBox NR400, позволяющий создать относительно компактный настольный компьютер игрового класса.

Новинка получила лаконичный дизайн с сетчатой фронтальной панелью и боковой стенкой из закалённого стекла. Покупатели смогут выбирать между модификациями с возможностью установки 5,25-дюймового устройства и без таковой.

Габариты составляют 411 ? 210 ? 411 мм. Поддерживаются материнские платы типоразмера Mini-ITX и Micro-ATX. Для карт расширения есть четыре слота; ограничение по длине дискретных графических ускорителей — 346 мм.

Компьютер может быть оборудован воздушной или жидкостной системой охлаждения. В первом случае схема монтажа вентиляторов выглядит следующим образом: 3 ? 120 мм или 2 ? 140 мм спереди, 2 ? 120/140 мм сверху и 1 ? 120 мм сзади. В случае радиаторов СЖО схема монтажа такова: 120/140/240/280 мм спереди, 120/240 мм сверху, 120 мм сзади.

Пользователи смогут установить до трёх 3,5-дюймовых накопителей и до четырёх устройств хранения данных формата 2,5 дюйма. Высота процессорного кулера не должна превышать 166 мм, максимально допустимая длина блока питания — 325 мм. На верхнюю панель выведены два порта USB 3.0 и 3,5-мм аудиогнездо.



