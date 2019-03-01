MasterBox NR400: новый корпус Cooler Master для компактного ПК

MasterBox NR400: новый корпус Cooler Master для компактного ПК

Компания Cooler Master официально представила корпус MasterBox NR400, позволяющий создать относительно компактный настольный компьютер игрового класса.

Новинка получила лаконичный дизайн с сетчатой фронтальной панелью и боковой стенкой из закалённого стекла. Покупатели смогут выбирать между модификациями с возможностью установки 5,25-дюймового устройства и без таковой.

MasterBox NR400: новый корпус Cooler Master для компактного ПК

Габариты составляют 411 ? 210 ? 411 мм. Поддерживаются материнские платы типоразмера Mini-ITX и Micro-ATX. Для карт расширения есть четыре слота; ограничение по длине дискретных графических ускорителей — 346 мм.

MasterBox NR400: новый корпус Cooler Master для компактного ПК

Компьютер может быть оборудован воздушной или жидкостной системой охлаждения. В первом случае схема монтажа вентиляторов выглядит следующим образом: 3 ? 120 мм или 2 ? 140 мм спереди, 2 ? 120/140 мм сверху и 1 ? 120 мм сзади. В случае радиаторов СЖО схема монтажа такова: 120/140/240/280 мм спереди, 120/240 мм сверху, 120 мм сзади.

MasterBox NR400: новый корпус Cooler Master для компактного ПК

Пользователи смогут установить до трёх 3,5-дюймовых накопителей и до четырёх устройств хранения данных формата 2,5 дюйма. Высота процессорного кулера не должна превышать 166 мм, максимально допустимая длина блока питания — 325 мм. На верхнюю панель выведены два порта USB 3.0 и 3,5-мм аудиогнездо.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
SilentiumPC Armis AR5X TG RGB: ПК-корпус со стеклянными панелямиSilentiumPC Armis AR5X TG RGB: ПК-корпус со стеклянными панелями
Анонс Intel Ice Lake возможно состоится уже в июнеАнонс Intel Ice Lake возможно состоится уже в июне
Microsoft представила очки смешанной реальности HoloLens 2Microsoft представила очки смешанной реальности HoloLens 2
MWC 2019: Lenovo представила новые ноутбуки IdeaPadMWC 2019: Lenovo представила новые ноутбуки IdeaPad
GeForce GTX 1180 — новый флагман без «лучей» и тензорных ядер?GeForce GTX 1180 — новый флагман без «лучей» и тензорных ядер?
Блок рекламы


Похожие новости
ПК-корпус SilentiumPC Signum SG1 представлен в пяти версияхПК-корпус SilentiumPC Signum SG1 представлен в пяти версиях
Корпус Chieftronic G1 позволяет создать игровой ПК с RGB-подсветкойКорпус Chieftronic G1 позволяет создать игровой ПК с RGB-подсветкой
SilentiumPC Armis AR5X TG RGB: ПК-корпус со стеклянными панелямиSilentiumPC Armis AR5X TG RGB: ПК-корпус со стеклянными панелями
GeForce GTX 1180 — новый флагман без «лучей» и тензорных ядер?GeForce GTX 1180 — новый флагман без «лучей» и тензорных ядер?
Корпус X2 Vision 7015 выполнен в минималистском стилеКорпус X2 Vision 7015 выполнен в минималистском стиле
Строгий ПК-корпус X2 Vision 7017 оценён в €50Строгий ПК-корпус X2 Vision 7017 оценён в €50
В серию Thermaltake Commander C TG ARGB вошли шесть ПК-корпусовВ серию Thermaltake Commander C TG ARGB вошли шесть ПК-корпусов
MSI оснастит новый 14-дюймовый ультрабук видеокартой GeForce MX250MSI оснастит новый 14-дюймовый ультрабук видеокартой GeForce MX250
Dark Base 700 White Edition: корпус be quiet! в белоснежном исполненииDark Base 700 White Edition: корпус be quiet! в белоснежном исполнении
Корпус Aorus C300 Glass упрощает подключение VR-шлемовКорпус Aorus C300 Glass упрощает подключение VR-шлемов
Последние новости
Подгружаем последние новости