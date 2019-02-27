ASRock представила серверную материнскую плату для процессоров AMD Ryzen

Курс AMD на наращивание числа вычислительных ядер в потребительских процессорах Ryzen, а также явно обозначенные намерения выпустить в ближайшем будущем Ryzen третьего поколения с 12 или даже с 16 ядрами рано или поздно должны были привести к возникновению интереса к таким предложениям в серверном сегменте. И это произошло: компания ASRock выпустила материнскую плату X470D4U, которая позволяет полноценно использовать обычные Socket AM4-процессоры в серверных применениях. Таким образом, существующие и будущие процессоры Ryzen становятся теперь полноправными конкурентами представителям модельного ряда Intel Xeon E3.

Материнская плата ASRock Rack X470D4U основывается на привычном для энтузиастов наборе системной логики X470 и совместима с полным набором Socket AM4-процессоров семейства Ryzen, но при этом предлагает типично серверную функциональность. Так, поддерживаются модули DDR4-памяти с ECC, для установки которых предусмотрено четыре слота DIMM, а также заявлена возможность расщепления идущих от процессора на первичный слот PCIe x16 линий PCI Express 3.0. Это, в частности, может потребоваться при организации многокомпонентных RAID-массивов из NVMe-накопителей, реализуемых посредством дочерних PCIe x16-карт с четырьмя слотами M.2.

Кроме того, X470D4U имеет на своём борту два гигабитных сетевых контроллера Intel i210 и выделенный порт IPMI 2.0 для удалённого управления и мониторинга, за работу которого отвечает BMC-контроллер ASPEED AST2500 с KVM. Также этот контроллер исполняет функции интегрированной графической карты, поэтому мониторы можно подключать напрямую к плате посредством имеющегося D-Sub выхода.

Для систем, построенных на базе ASRock Rack X470D4U, обещана совместимость с операционными системами Windows 10, UBuntu 16.04.4 и RedHat Enterprise Linux Server 7.3/7.4.

Но есть и определённые ограничения. Во-первых, на ASRock Rack X470D4U отсутствуют SAS-порты. Во-вторых, контроллер памяти Ryzen не совместим с буферизованными DIMM-модулями, что означает невозможность укомплектовать сервер более чем 64 Гбайт памяти. Впрочем, эти же недостатки присущи и большинству систем с процессорами Intel Xeon E3.

Краткие спецификации ASRock Rack X470D4U выглядят следующим образом:

Процессорное гнездо: Socket AM4;

Чипсет: AMD X470;

Форм-фактор: MicroATX, 244×244 мм;

Память: 4 слота DDR4 DIMM;

Слоты расширения: два PCI Express 3.0 x16 (работают в режимах x16/x0, либо x8/x8), один PCI Express 3.0 x4;

Накопители: 6 портов SATA, 2 дополнительных порта SATA через контроллер ASMedia 1061, слот M.2 22110 с поддержкой SATA/PCIe 3.0 x2, слот M.2 22110 SATA/PCIe 2.0 x4;

Сеть: два гигабитных контроллера Intel i210, выделенный гигабитный порт IPMI;

i210, выделенный гигабитный порт IPMI; Звук: не реализован;

Интерфейсные выводы: 2 гигабитных сетевых порта, порт IPMI, 2 порта USB 3.1 Gen1, D-Sub, последовательный порт.

Информации о сроках появления ASRock Rack X470D4U в продаже и о её стоимости пока нет.



