NVIDIA собирается агрессивно выдавливать AMD с рынка и готовит новые недорогие GPU

NVIDIA собирается агрессивно выдавливать AMD с рынка и готовит новые недорогие GPU

Недавний выпуск графической карты GeForce GTX 1660 Ti отнюдь не перекрыл заготовленный компанией NVIDIA поток новинок, в которых используется новая архитектура Turing. Как сообщает информационное агентство Digitimes, NVIDIA в ближайшем будущем собирается выпустить ещё как минимум две видеокарты, нацеленные на средний ценовой сегмент. Утверждается, что таким образом этот производитель намерен увеличить свою рыночную долю и добиться снижения доли AMD на рынке ниже 25 %, а если повезёт — и до 20 %.

Решать эту амбициозную задачу будут два графических ускорителя, про которые уже говорилось ранее: GeForce GTX 1660 и GeForce GTX 1650. Источник утверждает, что GeForce GTX 1660 будет выпущен на рынок 15 марта по цене $229, в то время как анонс 179-долларового ускорителя GeForce GTX 1650 намечен на 30 апреля. Заметим, что ранее в сети циркулировали слухи, что GeForce GTX 1650 появится несколько раньше — в конце марта, но Digitimes придерживается иной версии.

Графические карты GeForce GTX 1660 и GTX 1650 дополнят арсенал современных массовых решений NVIDIA, в который в настоящее время входят GeForce RTX 2060 и GTX 1660 Ti стоимостью $280 и $180 соответственно.

GeForce GTX 1650 GeForce GTX 1660 GeForce GTX 1660 Ti GeForce RTX 2060
GPU 12nm FF TU117 12nm FF TU116 12nm FF TU116 12nm FF TU106
CUDA-ядра 896? 1280 1536 1920
Объём памяти 4 Гбайт GDDR5 6 Гбайт/3 Гбайт GDDR5 6 Гбайт GDDR6 6 Гбайт GDDR6
Шина памяти 128-бит 192-бит 192-бит 192-бит
Рекомендованная цена $179 $229 $279 $349
Дата анонса 30 апреля 15 марта 22 февраля 7 января

Как следует из оригинального сообщения, NVIDIA поставила перед собой задачу при помощи новых недорогих карт поколения Turing выдавить с рынка наиболее популярные решения AMD — Radeon RX Vega 64/56 и Radeon RX 590/580/570. И надо сказать, определённых успехов она в этом уже достигла. Как мы сообщали, в результате появления GeForce GTX 1660 Ti цены на видеокарты AMD семейства Polaris пришли в движение.

Между тем, источники предполагают, что проявление у NVIDIA устойчивого интереса к недорогим видеокартам вызвано не только желанием нанести удар по позициям конкурента. Ещё одна причина состоит в том, что компания крайне недовольна продажами своих дорогих ускорителей поколения Turing, а основанные на урезанных версиях GPU видеокарты GeForce GTX 1660 и GTX 1650 смогут продаваться в куда более значительных количествах. Поэтому они будут призваны для стабилизации доходов NVIDIA, которые имеют устойчивую тенденцию к снижению.

NVIDIA собирается агрессивно выдавливать AMD с рынка и готовит новые недорогие GPU

В частности, в последнем отчётном квартале выручка компании упала на 24 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как прибыль снизилась на ещё более впечатляющую величину в 49 %. И это не шутки: если не начать предпринимать решительные меры, ситуация может выйти из-под контроля. Именно поэтому NVIDIA и заинтересована в выпуске высоковостребованных продуктов, коими должны оказаться GeForce GTX 1660 и GTX 1650. Причём, компания решила не оттягивать их выпуск на более поздний срок даже несмотря на то, что ликвидация складских запасов старых GPU поколения Pascal пока не завершена и продлится, как минимум, ещё один квартал.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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