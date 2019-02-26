MWC 2019: Qualcomm представила беспроводную быструю зарядку

На Mobile World Congress 2019 компания Qualcomm Technologies анонсировала технологию быстрой беспроводной зарядки Quick Charge.

По утверждению производителя, беспроводные зарядные устройства, поддерживающие Quick Charge, будут работать со всеми адаптерами Quick Charge 2.0, 3.0, 4.

Qualcomm Quick Charge не только обеспечить быструю зарядку устройств, но также обеспечит эффективную зарядку, которая не приведет к потере энергии, избыточному нагреву или повреждению аккумулятора. Qualcomm подчеркнула, что она убедилась в совместимости с популярным стандартом Qi, так что зарядные устройства будут поддерживать и Qi, и Quick Charge.

Первым, кто воспользовался новой технологией Quick Charge, стала компания Xiaomi, в флагманском смартфоне Xiaomi Mi 9. Гаджет обладает новой беспроводной зарядной площадкой Qi, в которой используется зарядка мощностью 20 Вт.