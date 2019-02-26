MWC 2019: Qualcomm представила SoC Snapdragon 8cx с 5G для ноутбуков

На MWC 2019 в Барселоне компания Qualcomm представила новую платформу для ПК Snapdragon 8cx 5G. Платформа включает в себя модем Snapdragon X55 5G, который позволит производителям ноутбуков выпускать устройства с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

7-нм чипсет призван объединить функциональность смартфона, с мощным легким ПК премиум-класса, для обеспечения улучшенной производительности и высокоскоростного подключения. Qualcomm Snapdragon 8cx 5G может похвастаться максимальной скоростью загрузки 2,5 ГБит/с в сетях 4G и до 7 ГБит/с в сетях 5G.

Snapdragon 8cx сочетает в себе восьмиядерный процессор Kryo 495 (10 МБ кэш-памяти), графический процессор Adreno 680, сигнальный процессор Hexagon 690, процессор обработки изображений Spectra 390 и модем Snapdragon X24. Как утверждает производитель, GPU работает до 3,5 раз быстрее, чем Adreno 540 в Snapdragon 835. Также чип на 60% энергоэффективнее, чем Snapdragon 850.

Помимо этого, Snapdragon 8cx содержит восьмиканальный контроллер оперативной памяти и поддерживает LPDDR4x, UFS 3.0 и SSD с поддержкой NVMe. Оперативной памяти теперь будет до 16 ГБ, тогда как Snapdragon 850 мог работать максимум с 8 ГБ ОЗУ.